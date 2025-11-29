İlk kupa satışta

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün, Emirzade Arif Bey'in başkan olduğu 1911-12 sezonunda kazandığı kupa, bir müzayedecilik şirketi tarafından açık arttırmayla satışa çıkarıldı. Hem başkan hem de futbolcu olan Emirzade Arif Bey'e verilen kupa, "Fenerbahçe'nin İlk Şampiyonluk Kupası" tanıtımıyla satılıyor. Açık artırma 7 Aralık'ta sona erecek. Bir dolarla başlayan açık artırmada 22 bin 500 dolara (955 bin lira) ulaşılırken, bu bedel komisyon ve vergilerle birlikte 31 bin 500 doları buluyor. Sarı-lacivertlilerin tarihindeki en eski ve en değerli hatıralarından biri olarak dikkatleri çeken 10 santimetre çapındaki bronz kupa, kazıma (grave) tekniğiyle süslenmiş. Üzerinde de Hicri 1329-1330 / Miladi 1911-1912 tarihleri yer alıyor.

'KULÜP ALSIN'

Aynı şirket tarafından açık artırmaya çıkarılan 1905-1906 tarihli, üzerinde Fenerbahçe arması bulunan, 90.5 santimetrelik gümüş bastonun açık artırma bedeli de 1200 dolara ulaştı. Bastonun üzerinde de yine kazıma (grave) tekniği ve tezyinli, sülüs hattı ile yazılmış "Fenerbahçe Spor Kulübü 1323" ibaresi bulunuyor.

Sosyal medyada binlerce kullanıcı tarihi ve kültürel değere sahip kupa ve bastonun, kulüp tarafından Fenerbahçe Müzesi'ne kazandırılması gerektiğini dile getiriliyor. Kupanın kazanıldığı yıl başkan olan Arif Emirzade Bey, aynı zamanda defans oyuncu olarak görev yapıyordu. Emirzade Arif Bey, Osmanlı ordusunda mühendis yüzbaşı olarak görev yaparken Bağdat Demiryolu projesinin Niğde Bor Ovası'nda tren hattı döşendiği sırada 1919'da şehit düştü.