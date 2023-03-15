İlk Osmanlı parası Katar’da sergileniyor

Osmanlı Devleti'nde ilk sikke, 1326'da Orhan Gazi tarafından Bursa'da basıldığı kabul ediliyordu. Katar'ın başkenti Doha'daki İslam Eserleri Müzesi'nde sergilenen bir sikkenin, Osmanlı'nın bastığı ilk sikke olduğu iddia edildi. Ayrıca iddialara göre sikkenin Osmanlı'nın ilk başkenti Yenişehir'de Osman Gazi döneminde basıldığı ve üzerinde "Darphane-i Yenişehir" yazısı bulunduğu belirtildi. Tarihçi Mesut Biçer, "Bu paranın bulunması Yenişehir'in başkentliğini, Yenişehir'de bir saray olduğunu, saraya bağlı resmi kurumların bulunduğunu ve darphanenin olduğunu açık şekilde belirtmektedir" dedi. İHA