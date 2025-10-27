İLK OYUN! MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 27 Ekim MasterChef’te eleme adayları potaya giriyor!

MasterChef'te yeni bir hafta, yeni bir takım oyunu ve eleme gerilimi başlıyor. Kaptanlık oyununun ardından belirlenen Mavi ve Kırmızı takımlar, haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Yarışmacılar, şeflerin belirleyeceği konseptte en iyi tabağı çıkararak, eleme potasına girmekten kurtulmanın hesaplarını yapıyor. Peki, TV8 ile MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayları kimler oldu?