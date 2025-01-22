İlk yerli zekâ testi

Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK tarafından geliştirilen ilk yerli ve milli zekâ testi "Türk Ulusal Zekâ Ölçeği"nin detayları belli oldu. Proje kapsamında geliştirilen sürdürülebilir, interaktif ve yapay zekâ tabanlı psikolojik ölçme aracı, 3-22 yaş aralığındaki bireylerin zihinsel yeteneklerini bilimsel temellere dayalı olarak değerlendirecek. Bireylerin potansiyeli erken belirlenip yeteneklerinin kaybolması önlenecek. Proje yürütücüsü Prof. Dr. Sirel Karakaş, ölçeğin 13 geniş zekâ alanı altında düzenlendiğini ve 37 zekâ alanını kapsayan alt testlerden oluştuğunu anlattı.

ARTIK BİZ DE ÜRETİCİYİZ

Ölçeğin milli ve özgün olduğuna, sosyal ve kültürel öğeler göz önüne alınarak hazırlandığına işaret eden Karakaş, "Artık ülkemizde zekâ, üstün bilimsel ve psikometrik özelliklerde olan, sosyal, kültürel öğeleri de içeren bir testle ölçülecek. Türkiye, zekâ testi açısından dışarıya bağımlı olmaktan kurtulacak. Artık kullanıcı değil bir test üreticisiyiz. Dolayısıyla test üreticiliği pazarında önemli bir aktör haline geldik" açıklamasında bulundu. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar da öğrencileri sadece geleneksel üslupla değil teknolojinin bütün imkânlarını dikkate alarak eğittiklerini vurgulayıp ölçeğin hem kâğıt ve kalem hem de bilgisayar uygulamalı bir test olarak geliştirilmesine özen gösterdiklerini ifade etti.