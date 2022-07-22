İlkokul kayıtları ne zaman? 2022 Çocuğum hangi okula gidecek, hangi okula kayıtlı?

2022 DE KAÇ DOĞUMLULAR 1 SINIFA BAŞLAYACAKLAR?

Buna göre 2022 – 2023 eğitim ve öğretim yılı içerisinde okul kaydı isteğe bağlı ve zorunlu olan çocukların ay kriterleri şu şekildedir: 69 ayını dolduran kız ve erkek çocuklar: 2017 yılı içerisinde doğan ve 69 aylık sürecini tamamlayan çocuklar için okula başlama yaşı gelmiştir.

2022 İLKOKUL 1.SINIF KAYIT TARİHİ NE ZAMAN?

2022-2023 eğitim öğretim yılı temmuz ayının ilk günü olan 1 Temmuz Cuma gününden itibaren başladı.

MEB İLKOKUL KAYDI NASIL YAPILIR?

Veliler, "e-Okul.meb.gov.tr" ile e-devlet kapısı sisteminden İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt) hizmet başlığından kayıtlar yapılabilecek.