İlkokul kayıtları ile ilgili sorgulamalar velilerin gündeminde yer alıyor. Veliler, "e-Okul.meb.gov.tr" ile e-devlet kapısı sisteminden İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt) hizmet başlığından kayıtlar yapılabilecek. Peki İlkokul kayıtları ne zaman? 2022 Çocuğum hangi okula gidecek, hangi okula kayıtlı?
İlkokul kayıtları açıklamalara göre, e-okul istemi üzerinden e-kayıt yöntemiyle alınıyor. Temmuz ayının ilk gününden itibaren kayıtlar başladı.
Kayıt ya da adres değişimi için öğrenci velisinin 31 Ağustos 2022 Çarşamba gününe kadar okul idaresine başvurması gerekmektedir.
Lise kayıtları LGS tercih sonuçları adayların erişimine açıldıktan sonra başlayacak.
LGS tercih sonuçları 25 Temmuz 2022 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.
Buna göre 2022 – 2023 eğitim ve öğretim yılı içerisinde okul kaydı isteğe bağlı ve zorunlu olan çocukların ay kriterleri şu şekildedir: 69 ayını dolduran kız ve erkek çocuklar: 2017 yılı içerisinde doğan ve 69 aylık sürecini tamamlayan çocuklar için okula başlama yaşı gelmiştir.
2022-2023 eğitim öğretim yılı temmuz ayının ilk günü olan 1 Temmuz Cuma gününden itibaren başladı.
Veliler, "e-Okul.meb.gov.tr" ile e-devlet kapısı sisteminden İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt) hizmet başlığından kayıtlar yapılabilecek.