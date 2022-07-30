İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor? 2022 MEB ile Çocuğum hangi okula gidecek, 1.sınıf kaydı nasıl yapılır?

İLKOKUL KAYITLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

İlkokul kayıtları açıklamalara göre, e-okul istemi üzerinden e-kayıt yöntemiyle alınıyor. Temmuz ayının ilk gününden itibaren kayıtlar başladı.

Kayıt ya da adres değişimi için öğrenci velisinin 31 Ağustos 2022 Çarşamba gününe kadar okul idaresine başvurması gerekmektedir.

2022 DE KAÇ DOĞUMLULAR 1 SINIFA BAŞLAYACAKLAR?

Buna göre 2022 – 2023 eğitim ve öğretim yılı içerisinde okul kaydı isteğe bağlı ve zorunlu olan çocukların ay kriterleri şu şekildedir: 69 ayını dolduran kız ve erkek çocuklar: 2017 yılı içerisinde doğan ve 69 aylık sürecini tamamlayan çocuklar için okula başlama yaşı gelmiştir.

2022 İLKOKUL 1.SINIF KAYIT TARİHİ NE ZAMAN?

2022-2023 eğitim öğretim yılı temmuz ayının ilk günü olan 1 Temmuz Cuma gününden itibaren başladı.