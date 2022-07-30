İlkokul kayıtları, yeni eğitim öğretim yılı öncesi araştırılan en trend konular arasında bulunuyor. MEB e okul kayıt sorgulama ekranı aracılığıyla ilkokul ve ortaokula geçen öğrencilerin hangi okulda devam edecekleri öğrenilebiliyor. Temmuz ayının ilk gününden itibaren kayıtlar başladı. 2022 – 2023 eğitim ve öğretim yılı içerisinde ilkokul 1. sınıfa kayıt olacak öğrenciler için e-kayıt sistemi erişime açıldı. Peki İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor? 2022 MEB ile Çocuğum hangi okula gidecek, 1.sınıf kaydı nasıl yapılır? İşte yanıtı
İlkokul kayıtları açıklamalara göre, e-okul istemi üzerinden e-kayıt yöntemiyle alınıyor. Temmuz ayının ilk gününden itibaren kayıtlar başladı.
Kayıt ya da adres değişimi için öğrenci velisinin 31 Ağustos 2022 Çarşamba gününe kadar okul idaresine başvurması gerekmektedir.
Buna göre 2022 – 2023 eğitim ve öğretim yılı içerisinde okul kaydı isteğe bağlı ve zorunlu olan çocukların ay kriterleri şu şekildedir: 69 ayını dolduran kız ve erkek çocuklar: 2017 yılı içerisinde doğan ve 69 aylık sürecini tamamlayan çocuklar için okula başlama yaşı gelmiştir.
2022-2023 eğitim öğretim yılı temmuz ayının ilk günü olan 1 Temmuz Cuma gününden itibaren başladı.
Veliler, "e-Okul.meb.gov.tr" ile e-devlet kapısı sisteminden İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt) hizmet başlığından kayıtlar yapılabilecek.
Lise kayıtları LGS tercih sonuçları adayların erişimine açıldıktan sonra başlayacak.
LGS tercih sonuçları 25 Temmuz 2022 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.
12 Eylül 2022- Okullar açılıyor.
14 Kasım-18 Kasım 2022- İlk ara tatil
23 Ocak-03 Şubat 2023- Şubat tatili
17-20 Nisan 2023- İkinci ara tatil
16 Haziran 2023- Okulların kapanması