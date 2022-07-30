Haberler Yaşam Haberleri İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor? 2022 MEB ile Çocuğum hangi okula gidecek, 1.sınıf kaydı nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 30.7.2022 20:46

İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor? 2022 MEB ile Çocuğum hangi okula gidecek, 1.sınıf kaydı nasıl yapılır?

MEB 2022-2023 eğitim-öğretim yılında ilkokul kayıt tarihleri milyonlarca velinin gündeminde yer ediniyor. E okul sisteminden kayıt sorgulama işleminin nasıl yapılacağı lise ilkokul ortaokul öğrencileri kayıt detayları duyurulmuştu. Okul öncesi öğrenciler için ise velilerin okula başvurarak sistem tarafından yapılan kayıtları kesinleştirmeleri gerekiyor. Peki İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor? 2022 MEB ile Çocuğum hangi okula gidecek, 1.sınıf kaydı nasıl yapılır?

İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor? 2022 MEB ile Çocuğum hangi okula gidecek, 1.sınıf kaydı nasıl yapılır?

İlkokul kayıtları, yeni eğitim öğretim yılı öncesi araştırılan en trend konular arasında bulunuyor. MEB e okul kayıt sorgulama ekranı aracılığıyla ilkokul ve ortaokula geçen öğrencilerin hangi okulda devam edecekleri öğrenilebiliyor. Temmuz ayının ilk gününden itibaren kayıtlar başladı. 2022 – 2023 eğitim ve öğretim yılı içerisinde ilkokul 1. sınıfa kayıt olacak öğrenciler için e-kayıt sistemi erişime açıldı. Peki İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor? 2022 MEB ile Çocuğum hangi okula gidecek, 1.sınıf kaydı nasıl yapılır? İşte yanıtı

İLKOKUL KAYITLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

İlkokul kayıtları açıklamalara göre, e-okul istemi üzerinden e-kayıt yöntemiyle alınıyor. Temmuz ayının ilk gününden itibaren kayıtlar başladı.

Kayıt ya da adres değişimi için öğrenci velisinin 31 Ağustos 2022 Çarşamba gününe kadar okul idaresine başvurması gerekmektedir.

2022 DE KAÇ DOĞUMLULAR 1 SINIFA BAŞLAYACAKLAR?

Buna göre 2022 – 2023 eğitim ve öğretim yılı içerisinde okul kaydı isteğe bağlı ve zorunlu olan çocukların ay kriterleri şu şekildedir: 69 ayını dolduran kız ve erkek çocuklar: 2017 yılı içerisinde doğan ve 69 aylık sürecini tamamlayan çocuklar için okula başlama yaşı gelmiştir.

2022 İLKOKUL 1.SINIF KAYIT TARİHİ NE ZAMAN?

2022-2023 eğitim öğretim yılı temmuz ayının ilk günü olan 1 Temmuz Cuma gününden itibaren başladı.

MEB İLKOKUL KAYDI NASIL YAPILIR?

Veliler, "e-Okul.meb.gov.tr" ile e-devlet kapısı sisteminden İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt) hizmet başlığından kayıtlar yapılabilecek.

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?

Lise kayıtları LGS tercih sonuçları adayların erişimine açıldıktan sonra başlayacak.

LGS tercih sonuçları 25 Temmuz 2022 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

MEB 2022-2023 TAKVİMİ

12 Eylül 2022- Okullar açılıyor.

14 Kasım-18 Kasım 2022- İlk ara tatil

23 Ocak-03 Şubat 2023- Şubat tatili

17-20 Nisan 2023- İkinci ara tatil

16 Haziran 2023- Okulların kapanması

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İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor? 2022 MEB ile Çocuğum hangi okula gidecek, 1.sınıf kaydı nasıl yapılır?
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