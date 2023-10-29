Haberler Yaşam Haberleri İlkokul öğrencilerinin Türkiye haritası koreografisi havadan görüntülendi
Giriş Tarihi: 29.10.2023 16:40 Son Güncelleme: 29.10.2023 16:59

İlkokul öğrencilerinin Türkiye haritası koreografisi havadan görüntülendi

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında gerçekleştirdiği anlamlı etkinliklere bir yenisini daha ekledi. Konak Meydanı’nda düzenlenen Hakimiyeti Milliye İlkokulu öğrencilerinin Türkiye Haritası koreografisi havadan drone ile görüntülendi. Gösteri 7’den 70’e herkesin büyük beğenisini topladı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İlkokul öğrencilerinin Türkiye haritası koreografisi havadan görüntülendi

"İstiklalden istikbale" köprüler kurma anlayışıyla dün Konak Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte Konak Hakimiyeti Milliye İlkokulu öğrencileri tarafından "Türkiye Yüzyılı Dans Gösterisi ve Türkiye Haritası Koreografisi" gerçekleştirildi.

Gösteriyi gerçekleştiren öğrencilerin gurur ve mutluluğu yüzlerinden okunurken 100. yıl coşkusu tüm meydana yayıldı. İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban'ın katılımlarıyla başlayan etkinliğe, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Kemal Yeni ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi ve diğer protokol katıldı.

Etkinliğin sonunda İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, Kemalpaşa Halk Eğitimi Merkezi tarafından Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlamaları kapsamında kurulan geleneksel dokuma tezgahında her yaştan vatandaşımız tarafından el birliğiyle 'kırk bin ilmekle' dokunan Türk Bayrağını İzmir Valisi Dr. Elban'a takdim etti. İzmir halkının yoğun ilgi gösterdiği etkinlik meydanı dolduran izleyicilerden büyük alkış aldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

İsrail’i eleştirince işten kovuldu
Başkan Erdoğan'dan İstanbul'dan dünyaya net mesaj: İsrail sen işgalcisin, örgütsün!
Elon Musk’ın Gazze kararı İsrail’i kızdırdı: Tüm bağlarını kopardılar
Son dakika: Başkan Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Cumhuriyetimiz, hiç olmadığı kadar güvende
200 yıldır kapalı sahili herkesin kullanımına açtı
DEVA'dan istifa eden Halis Kahriman Kılıçdaroğlu görüşmesini kabul etti! Babacan'a "Diktatör" dedi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Elon Musk’tan olay yaratan ABD-İran paylaşımı... Gazze için internet çağrılarına da yanıt verdi
Rize’nin penaltısını çalamadı
Netanyahu'dan "Kara harekatı" açıklaması! "Oy birliği ile kabul edildi"
ARKADAŞINA GÖNDER
İlkokul öğrencilerinin Türkiye haritası koreografisi havadan görüntülendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA