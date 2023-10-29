İlkokul öğrencilerinin Türkiye haritası koreografisi havadan görüntülendi

"İstiklalden istikbale" köprüler kurma anlayışıyla dün Konak Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte Konak Hakimiyeti Milliye İlkokulu öğrencileri tarafından "Türkiye Yüzyılı Dans Gösterisi ve Türkiye Haritası Koreografisi" gerçekleştirildi.

Gösteriyi gerçekleştiren öğrencilerin gurur ve mutluluğu yüzlerinden okunurken 100. yıl coşkusu tüm meydana yayıldı. İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban'ın katılımlarıyla başlayan etkinliğe, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Kemal Yeni ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi ve diğer protokol katıldı.

Etkinliğin sonunda İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, Kemalpaşa Halk Eğitimi Merkezi tarafından Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlamaları kapsamında kurulan geleneksel dokuma tezgahında her yaştan vatandaşımız tarafından el birliğiyle 'kırk bin ilmekle' dokunan Türk Bayrağını İzmir Valisi Dr. Elban'a takdim etti. İzmir halkının yoğun ilgi gösterdiği etkinlik meydanı dolduran izleyicilerden büyük alkış aldı.