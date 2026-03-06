Haberler Yaşam Haberleri İlkokulda çıkan yangın korkuttu
Giriş Tarihi: 6.03.2026 11:14

İlkokulda çıkan yangın korkuttu

İstanbul Bağcılar’da ilkokulun bodrum katında öğrencilerin olmadığı akşam saatlerinde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangın sonrasında İlkokulun bodrum katında meydana gelen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İlkokulda çıkan yangın korkuttu
  • ABONE OL

Yangın, saat 20.00 sıralarında Bağcılar Hürriyet Mahallesi'nde bulunan Nevin Mehmet Bilginer İlkokulu'nun bodrum katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında okuldan dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri okul çevresinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangın kısa sürede söndürüldü. Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
İlkokulda çıkan yangın korkuttu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz