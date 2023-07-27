İllüzyon Müzesi Nerede? İllüzyon Müzesi’ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

İllüzyon Müzesi nerede diye araştırma yapan pek çok kullanıcı mevcuttur. Bu müzeye Berlin, Atina gibi dünyanın birçok farklı noktasında rastlamak mümkündür. Son açılan müze ise ülkemizde bulunur. Müze içerisinde illüzyon gösterisinde kullanılan eşyaları yakından görme şansınız vardır. İllüzyon dünyasının büyüleyici gizemine tanıklık etmek isteyenler için İllüzyon Müzesi'ne nasıl gidilir ve giriş ücreti ne kadar gibi konular oldukça önemlidir.

İllüzyon Müzesi Nerede?

İllüzyon Müzesi, hem yetişkin bireylere hem de çocuklara hitap eden müze türlerinden biridir. Bünyesinde oyun odalarından illüzyon odalarına, sonsuzluk odasından klon masaya, akıllı oyun odasından Beuchet sandalyesi illüzyon odasına kadar çeşitli illüzyon odaları bulunmaktadır. Klasik müzelerden çok farklı bir yapıya sahip olan bu müzeyi ziyaret ettiğinizde illüzyon sanatının renkli dünyasına şahitlik edebilirsiniz. Bu müze İstanbul'un Avrupa Yakası'na bağlı Beyoğlu ilçesinde yer almaktadır. Beyoğlu ilçesinin meşhur İstiklal Caddesi üzerinde konumlanmaktadır. İstiklal Caddesi en bilinen caddelerden biri olduğu için ulaşım da son derede rahattır. Ayrıca müze içerisinde birbirinden farklı altmıştan fazla etkinlik vardır.

İllüzyon Müzesi'ne Nasıl Gidilir?

Bu müzeye ulaşım için pek çok farklı seçenek bulunmaktadır. İstanbul'un Avrupa Yakası tarafından gelmek isteyenler bulundukları konuma uygun olan ulaşım aracını tercih edebilir. Eminönü tarafından gelecek olanlar için en uygun ulaşım seçeneklerinden biri toplu taşıma araçlarıdır. Taksim'den gelecek ise cadde üzerinden yürüyerek kısa sürede erişim sağlayabilir. Bayrampaşa ya da Esenler gibi bölgelerden gelecek olanlar Yenikapı metro hattını kullanarak müzeyi ziyaret edebilir. Küçükçekmece, Büyükçekmece, Avcılar gibi yerlerden gelmeyi planlayanlar ise metrobüs ulaşım aracını kullanabilir. Anadolu Yakası'ndan gelecek olanların ise öncelikli olarak karşıya geçmeleri gerekmektedir. Kadıköy'den gelmeyi düşününler deniz yolu ile kolay bir şekilde Avrupa Yakası'na geçiş yapabilir. Üsküdar bölgesinden gelecek olanlar ise marmarayla, Tuzla, Kartal ya da Pendik tarafından gelecek olanlar ise metroyla Kadıköy'e, oradan da deniz yoluyla Karaköy'e gidip, ardından Tünel'e binerek bu önemli yere ulaşabilir.

İllüzyon Müzesi Giriş Ücreti Ne Kadar?

İllüzyon Müzesi, giriş ücreti alınan müzeler arasında yer almaktadır. Güncel giriş ücreti 170 lira şeklindedir. Beş ile on sekiz yaşlarda olan çocuklarla birlikte tüm öğrencilerden alınan giriş ücreti ise 105 liradır. Öğretmen kimliğine sahip olan bireylerden 130 TL alınırken, 65 yaş ve daha büyük kişilerden ise 130 lira giriş bedeli alınmaktadır. Bu müzeye girişlerin bedava olduğu yaş grubu ise sıfır ile dört yaş arasındaki bebek ve çocuklardır. Ücret konusuyla alakalı en merak edilen sorulardan biri de müze kart geçiyor mu sorusudur. Bu müzeye girişlerde bu kart kullanılamamaktadır. Ayrıca bu müze hem hafta içi hem de hafta sonu kesintisiz bir şekilde ziyaretçi almaktadır. Ziyaret saatleri ise yaz ve kış döneminde farklılık göstermekle birlikte genel olarak sabah saat 11 ile akşam saat 8 arasıdır.