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Giriş Tarihi: 22.3.2022 11:27

İlyas Salman’ın yargılanmasına başlandı

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
İlyas Salman’ın yargılanmasına başlandı

Sosyal medya hesabında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy verenler için ‘akılsız’ dediği gerekçesiyle ‘Türk milletini alenen aşağılama’ suçundan hakkında dava açılan İlyas Salman’ın yargılanmasına başlandı.

Ünlü oyuncu İlyas Salman'ın başı sosyal medyada paylaşılan bir video aracılığıyla sarf ettiği sözlerden dolayı büyük derde girmişti. Ünlü oyuncu iddiaya göre sosyal medya hesabında paylaştığı videoda Türk milletini alenen aşağılamaya yönelik sözler söyleyince İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında Salman hakkında 'Türk milletini alenen aşağılama' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açmıştı.

İLYAS SALMAN HAKİM KARŞISINDA

İstanbul Anadolu 54. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk celsesi bugün görüldü. Duruşmaya sanık İlyas Salman katılırken sanık avukatı da mahkeme salonunda hazır bulundu.

"BEN MUHALİF BİRİYİM"

Duruşmadaki savunmasında sanık Salman, suçlamayı kabul etmediğini belirterek "Ben muhalif biriyim ve bunu belli etmeye çalıştım. Kesinlikle halka hakaret etmedim. Hükümete oy veren halka yönelik eleştirel sözler söyledim. Beni buradan ceza vererek de, güle güle diyerek de yollayabilirsiniz ama ben eleştirel olmaya devam edeceğim" dedi.

DAVA ERTELENDİ

Mahkeme, soruşturma aşamasında tefrik edilen dosyanın akıbetinin sorulması için ilgili mahkemeden incelenmesi için istenmesine karar vererek davayı erteledi.

Son Dakika Haberler: İlyas Salman'a hapis şoku! "Türk milletini alenen aşağılama" suçundan…

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İlyas Salman’ın yargılanmasına başlandı
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