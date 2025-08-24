İmalı söz hakaret sayılmadı

Bir devlet hastanesinin acil servisinde poliklinikte görevli doktora muayene perdesini çekerken "Anan da böyle çekerdi perdeyi." şeklinde ifade kullanıldı. Doktorun şikâyeti üzerine açılan davada sanığa, Asliye Ceza Mahkemesi tarafından hakaret suçundan 7 bin 80 lira adli para cezası verildi. Mahkeme ayrıca söz konusu sözlerin aleni bir ortamda söylendiği gerekçesiyle cezada artırım uyguladı. Karar, sanığın temyizi üzerine Yargıtay 4. Ceza Dairesi tarafından incelendi. Daire, hakaret suçunun oluşabilmesi için sözlerin açıkça kişinin onurunu zedeleyici nitelikte olması gerektiğini vurguladı. Yargıtay kararında, "Sanığın sarf ettiği sözler, muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğindedir." ifadelerine yer verildi. Yargıtay, hakaret suçunun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle mahkûmiyet kararını oy birliğiyle bozdu. Dava dosyası yeniden yargılama yapılmak üzere yerel mahkemeye iade edildi.