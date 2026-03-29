Haberler Yaşam Haberleri İmam, balık tutarken düşerek hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 29.03.2026 11:20

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde Eşen Çayı kenarında balık tutarken dengesini kaybederek çaya düşen imam hayatını kaybetti.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Atlıdere Mahallesi'ndeki Eşen Çayı kenarında 28 Mart akşam saatlerinde, çay kenarında balık tutan Yusuf Özde, oltasını kurtarmaya çalışırken dengesini kaybedip suya düşerek akıntıya kapıldı. Yusuf Özde'nin düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Özde, kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Evli ve iki çocuk babası olan Özde'nin imam olarak görev yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

