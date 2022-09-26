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Giriş Tarihi: 26.9.2022 16:40 Son Güncelleme: 26.9.2022 16:40

İmam camide eski eniştesi tarafından vuruldu: Sağlık durumu kritik

Korkunç olay Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde yaşandı... Görev yapan imam, camiye gelen eski eniştesi tarafından tabancayla vurularak yaralandı. Durumunun kritik olduğu açıklandı...

İHA
İmam camide eski eniştesi tarafından vuruldu: Sağlık durumu kritik
Kanlı olay, Bahşılı ilçesindeki Yeşil Camii'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cami imamı M.K. (56) ile eski eniştesi D.Y. arasında aile meselelerinden dolayı tartışma yaşandı. Tartışmadan bir süre sonra öğlen namazını kıldırmak için camiye gelen imam M.K., namaz sırasında D.K. tarafından tabancayla vuruldu.
Karın bölgesine isabet eden 3 kurşunla ağır yaralanan M.K., olay yerine sevk edilen ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan imamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayın ardından şüpheli D.K., polis ekiplerince gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Olay Yeri İnceleme ekiplerince de cami içinde tahkikat yapıldı.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı...

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İmam camide eski eniştesi tarafından vuruldu: Sağlık durumu kritik
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