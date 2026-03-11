İmam Hatip Camiası ÖNDER iftarında buluştu

"23 YILDA ÖNEMLİ ADIMLAR ATILDI"

İleri, bu süreçte dedesinin de aralarında bulunduğu, bu uğurda mücadele eden ve bedel ödeyen büyükleri rahmetle andığını söyledi. Türkiye'nin zorlu bir dönemden geçtiğini ancak Başkan Erdoğan'ın liderliğinde önemli kazanımlar elde edildiğini belirten İleri şunları kaydetti: "Çevremizde ne kadar büyük sıkıntılar olursa olsun, ne kadar büyük krizler yaşanırsa yaşansın çok şükür biz Türkiye olarak emin adımlarla geleceğe ümitle yürüyen bir milletiz, bir devletiz. Son 23 yılda önemli adımlaR atıldı. Sağlıkta, ekonomide, savunmada önemli atılımlara imza attık. Ama ben inanıyorum ki bunların da ötesinde devlet ve millet paylaşmasının tekrar sağlanmış olması ve her daim hakkın, hakkaniyetin ve vicdanın tarafında durmuş olmamız bütün bu kazanımların belki de en değerlileridir."