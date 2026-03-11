İmam Hatip Camiası ÖNDER iftarında buluştu

ÖNDER İmam Hatipliler Derneğince siyaset, bürokrasi, akademi ve medya dünyasından isimlerin katılımıyla, Vakıflar Genel Müdürlüğü Kongre Merkezi'nde iftar programı düzenlendi.
İmam Hatip Liselerinin kurucusu eski Milli Eğitim Bakanlarından Tevfik İleri'nin torunu olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, konuşmasında "Bu nesiller, aynı zamanda bu memleketin çimentosu olacaklar. Bu milleti bir ve beraber tutan, tek vücut halinde yürüme kabiliyeti kazandıran yegane gençler olacaktır" dedi.
"23 YILDA ÖNEMLİ ADIMLAR ATILDI"
İleri, bu süreçte dedesinin de aralarında bulunduğu, bu uğurda mücadele eden ve bedel ödeyen büyükleri rahmetle andığını söyledi. Türkiye'nin zorlu bir dönemden geçtiğini ancak Başkan Erdoğan'ın liderliğinde önemli kazanımlar elde edildiğini belirten İleri şunları kaydetti: "Çevremizde ne kadar büyük sıkıntılar olursa olsun, ne kadar büyük krizler yaşanırsa yaşansın çok şükür biz Türkiye olarak emin adımlarla geleceğe ümitle yürüyen bir milletiz, bir devletiz. Son 23 yılda önemli adımlaR atıldı. Sağlıkta, ekonomide, savunmada önemli atılımlara imza attık. Ama ben inanıyorum ki bunların da ötesinde devlet ve millet paylaşmasının tekrar sağlanmış olması ve her daim hakkın, hakkaniyetin ve vicdanın tarafında durmuş olmamız bütün bu kazanımların belki de en değerlileridir."
"CESUR YÜREKLİ ERDOĞAN'IN SAYESİNDE"
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan ise Türkiye'nin 25 sene öncesinden çok farklı bir konumda olduğunu belirterek "Bugün başörtüsüyle öğretmen olabilen, memur olabilen, akademisyen olabilen, vali olabilen, bugün milletin Meclisinde başörtüsüyle milletin temsilciliğini yapabilen bir Türkiye varsa bu sizin desteklediğiniz imam hatipli, cesur yürekli Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'si sayesinde" dedi. Temel hak ve özgürlükler alanında verilen mücadelelere değinen İnan, askeri vesayet ve farklı siyasi mücadeleler karşısında 25 yıl boyunca önemli kazanımlar elde edildiğini söyledi.
TÜRKİYE YÜZYILI'NA DAMGA VURACAK GENÇLER GELİYOR
ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan da "Bugün Türkiye'nin dört bir yanında sadece imam hatip okullarımızda değil Türkiye'nin bütün okullarında milyonlarca gencimizin gönlünde 'Maarif'in kalbinde Ramazan' başlığıyla ramazanı yaşıyoruz. İmam hatip okullarında yetişen gençlerin Türkiye'nin geleceğinde önemli rol üstlenecek. 81 vilayette 4 bin 500'ü aşkın okulumuzda 1,5 milyon gencimizle çift kanatlı gençler yetiştirerek Türkiye Yüzyılı'na damga vuracak nesiller geliyor" dedi.
"YILLARDIR ÖNDER"
İftarın verildiği salonun girişine "Yıllardır Önder" temasıyla, derneğin yürüttüğü kültürel, akademik, bilimsel, sosyal faaliyetlere ilişkin bilgilendirme panoları yerleştirildi. Ayrıca "Hatırlıyoruz" başlığındaki bilgilendirme panosunda da 1951'de 7 ilde imam hatip okulu açılmasıyla başlayan süreçten günümüze yaşanan siyasi, toplumsal kırılmalar eşliğinde okulların gelişim sürecine ışık tutuldu.