İmam Hatip öğrencilerinden ramazan seferberliği

Kartal Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, ramazanda ihtiyaç sahibi aileler için yardım kampanyası düzenledi. Öğrencilerin hazırladığı ramazan kolileri, Esentepe Mahallesi Muhtarlığı'nın belirlediği ailelere öğrenciler tarafından teslim edildi. Çalışmada her sınıf kendi imkânlarıyla bir ailenin temel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde gıda kolileri hazırlayarak belirlenen adreslere ulaştırdı. Okulda kurulan "hayır çarşısı" da yardım faaliyetlerine katkı sağladı. Çarşıda görev alan öğrenci Medine Öztürk, burada öğrenciler ve öğretmenlerin emeğiyle yapılan ürünlerin satışından elde edilen gelirlerin ihtiyaç sahipleri için kullanıldığını söyledi.

KAPIDA TESLİM ETTİLER

Ramazan kolilerini bizzat ailelere ulaştırdıklarını anlatan öğrenci Büşra Gürevin, sınıf arkadaşlarıyla birlikte hazırladıkları kolileri öğretmenlerinin desteğiyle dağıttıklarını belirterek, "İhtiyaç sahibi ailelerin kapılarını çalıp kolileri teslim ediyoruz. Bu bizim için çok anlamlı bir deneyim oluyor" diye konuştu. Okul Müdürü Rafet Ertekinoğlu ramazan ayının paylaşma ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini, öğrenciler, öğretmenler ve velilerin katkısıyla hazırlanan yardım kolilerinin her yıl ihtiyaç sahibi ailelere destek olduğunu, bunun da öğrencilerde yardımlaşma bilincini pekiştirdiğini ifade etti.