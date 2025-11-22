İmam hatip okullarının fikir babası Mahmut Celalettin Ökten anılıyor

Türkiye'nin dini, ilmi, kültürel ve sosyal hayatında önemli yeri olan, imam hatip okullarının kurulması fikrinin ilk sahibi ve ilk program yapımcılarından Mahmut Celalettin Ökten, vefatının 64. yılında anılıyor. Dini ilimler alanında isim yapmış köklü bir aileye mensup olan Ökten, 1882'de Trabzon'da dünyaya geldi. 4 yaşında anne babasını kaybeden Ökten, babaannesinin yanında büyüdü. 1911'de Darülfünun Edebiyat Şubesinden mezun oldu ve İstanbul Sultanisi Arapça öğretmenliğine tayin edildi. Kısa zamanda "Celal Hoca" unvanıyla anılmaya başlanan Ökten, uzun yıllar İstanbul'un çeşitli okullarında dersler verdi. Ömrünü imam hatip okullarına adayan Ökten 21 Kasım 1961'de İstanbul'da vefat etti. Edirnekapı Sakızağacı Şehitliği'ndeki aile kabristanına defnedildi.