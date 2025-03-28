İmam hatipli gençler dünya şampiyonu oldu

İstanbul Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden oluşan "Team Robotics" takımı, Kanada'da düzenlenen robot yarışmasında (FIRA Canada 2025) dünya şampiyonu oldu. Kanada'daki uluslararası yarışmaya davet edilen Team Robotics, "Hurocup Sprint" ve "Mission Impossible" kategorilerinde dünya şampiyonluğu, "DRC Explorer" ve "Wheeled All Sports" kategorilerinde ise dünya ikinciliği elde etti.

YAPAY ZEKÂ İŞLEMCİLİ

Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Teknoloji Bölümü Koordinatörü Mahmut Sami Başarıcı, okullarının vizyonunun uluslararası robot yarışmalarında boy göstermek, tecrübe edinmek, derece ve kupalar kazanmak olduğunu söyledi. Başarıcı, şöyle devam etti: "Yapay zekâ temalı robotlarımızın tamamı, ileriye dönük projelerde kullanılabilecek düzeyde alt projeler içeriyor. Dünya şampiyonu olduğumuz 'Hurocup' robotumuzun temel görevi, 3 metrelik alanda düz şekilde koşu yapması, çizgilerin dışına çıkmaması ve bitirdikten sonra bitiş çizgisinden de 2-3 adım geriye doğru gelmesidir. Bunu tamamen görüntü işlemeyle ve yapay zekâyla yapıyoruz."