İmam Hatipliler ÖNDER iftarında

Önder İmam Hatipliler Derneği, siyaset, bürokrasi, akademi ve medya dünyasından isimlerin katılımıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü Kongre Merkezi'nde iftar programı düzenledi. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan "81 vilayette 4 bin 500'ü aşkın okulumuzda 1.5 milyon gencimizle çift kanatlı gençler yetiştirerek Türkiye Yüzyılı'na damga vuracak nesiller geliyor" dedi. AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan ise "Bugün başörtüsüyle öğretmen olabilen, memur olabilen, akademisyen olabilen, vali olabilen bir Türkiye varsa bu imam hatipli, cesur yürekli Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'si sayesinde" dedi.