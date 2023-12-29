İmam Nikahı İçin Abdest Şart Mı? Gusül Abdestsiz İmam Nikahı Kıyılır Mı?

Dini nikah kıyılırken şahitlerin olması, erkeğin gayrimüslim olmaması, mehir verilmesi ve sözleşmenin ilan edilmesi gerekir. Hukuki anlamda değer atfetmek mümkün olmasa da dini açıdan önemlidir. Manevi açıdan geçerli olduğu için tamamen inançla alakalıdır. Dini nikah için abdest alınıp alınmadığı ise ayrı bir merak konusudur. İmam nikahı için abdest şart mı, kıyılırken abdestli olmak gerekir mi, gusül abdestsiz kıyılır mı kesinlikle öğrenilmelidir.

İmam Nikahı için Abdest Şart mı?

İslam'a göre dini nikah, kadın ve erkek arasındaki haramlığı ortadan kaldıran bir uygulamadır. Yasalar gereği hiçbir değeri olmasa da inancın buyruğu olarak yerine getirilmesi şarttır. Evliliğin dini açıdan geçerli olması için yapılması zaruri olan dini bir vecibedir. Bilindiği üzere dinimizde her ibadetten önce abdest alınması şarttır.

Namaz kılmak veya Kur'an okumak için bu temizliğin yapılması gerekir. Ayrıca cinsel ilişkiden ve adet halinin bitiminden sonra da gusül abdesti alınması zorunludur. Dini nikah için yerine getirilmesi gereken koşullar haricinde abdest alınıp alınmadığı ise ayrıca merak edilen bir husustur. Diyanet İşleri'ne göre, dini nikahın geçerli sayılması için abdest almak zorunlu değildir. Nikah akdi sırasında tarafların cünüp halde olmasının herhangi bir sakıncası yoktur.

İmam Nikahı Kıyılırken 32 Farz Sorulur mu?

Din, iman ve ibadetler hakkında detaylı bilgi veren 32 adet farz bulunur. İslam'a uygun bir şekilde yaşamak ve müslüman olmanın gereğini yerine getirmek için bunların neler olduğunu bilmekte fayda vardır. İmanın ve İslamın şartları ile abdestin, guslün, teyemmümün ve namazın farzlarından oluşur. Bunların doğru bir şekilde uygulanmaması ise dini açıdan sakıncalıdır. Öte yandan imam nikahı sırasında hoca, kadın ve erkeğe babalarının isimlerini, verilen mehir ile tarafların birbirlerini eş olarak kabul edip etmediklerini sorar. Ancak 32 farz ile ilgili bir detay sorulmaz.