İmam Nikahı Nasıl Düşer? Dini Nikah Nasıl Bozulur ve Hangi Durumlarda Düşer?

İmam nikahı nasıl düşer araştırması ile nikah kavramının ciddiyeti daha iyi anlaşılabilir. dini nikah nasıl bozulur konusunda verilen fetvalar dikkate alınmalıdır. İmam nikahı nasıl bozulur ya da İmam nikahı ne şekilde düşer sorularının cevapları için Kuran'ı Kerim ve hadis ekseninde araştırma yapılmalıdır. 6 ay ayrı kalınca nikâh düşer mi sorusunu da merak edenlerin sayısı fazladır. Kadın dini nikâhı nasıl bozar ve dini nikahı bozan 7 şey ile ilgili merak ettikleriniz yazımızın devamında.

İmam Nikahı Nasıl Düşer?

Dini nikâh, halk arasında imam nikahı olarak ifade edilen bir kavramdır. Bu nikâh, en az 2 kişinin şahitliği ile imam huzurunda yapılır. Resmi nikâhtan bağımsız olarak yapılan bu nikâh, erkek ve kadının helal dairesinde bir yuva kurmasını sağlar.

Belli durumlarda nikâhın düşmesi ya da geçersiz kabul edilmesi de söz konusudur. Bu durumların gerçekleşmesi halinde nikâh kavramında bahsedilemez. Din âlimleri tarafından dini nikahı bozan 7 şey olduğuna yönelik fetva verilmiştir. Bu kapsamda sıralanacak 7 husus aşağıdaki gibidir.

• Erkeğin eşine boş ol, seni boşadım, seni terk ettim gibi ifadeler kullanması nikahı bozar.

• Erkeğin 3 kez eşine "boş ol" demesi durumunda nikah düştüğü gibi nikahın geri dönüşü de yoktur.

• Erkeğin eşine, "babanın evine git, defol evimden git ya da cehenneme git" gibi ifadeler kullanması nikahı düşürür.

• Erkeğin kayınpederine giderek "kızını istemiyorum, kızını kime istersen ona ver" gibi ifadeler kullanması dini nikahı düşürür.

• Erkeğin hanımına "sen benim anamsın, kızımsın ya da bacımsın" gibi ifadeler kullanması nikahı bozar.

• Erkeğin tek bir kerede ya da farklı zamanlarda üç kez "boş ol" demesi de geri dönüşü olmayacak şekilde boşanmaya neden olur.

• Kadın farz olduğunu bile bile erkeğin ikazına rağmen ibadet etmeyi reddederse kadını boşamak vacip olur.

Yukarıda sayılanların yanı sıra, eşlerin din değiştirmesi de dini nikâhın düşmesine neden olur. Ayrıca, mahkeme tarafından boşanmaya karar verilmesi halinde dini nikâh da düşer.

Kadın Dini Nikâhı Nasıl Bozar?

Dinimiz, evi geçindirme ve nikâhı bozma yetkisini erkeğe vermiştir. Fakat bazı durumlarda kadının da nikâhı bozma hakkı vardır. Örneğin kadın, eşinden şikâyet ederek boşanma için mahkemeye başvuru yapabilir. Mahkeme boşanmaya karar verirse nikâh düşmüş sayılır.

Yukarıda sayılan hususun yanı sıra erkeğin tek başına eşini boşamasını engelleyen hususlar da vardır. Talak adı verilen husus, nikah esnasında kadına verildiyse, kadın istemeden erkek kadını boşayamaz. Bu durum bir nevi, kadının kendini güvenceye alma şeklidir.

6 Ay Ayrı Kalınca Nikâh Düşer Mi?

6 ay ya da daha uzun bir süre eşlerin birbirinden ayrı kalması halinde dini nikâh düşmez. Fakat eşlerin keyfi olarak birbirinden ayrı kalması ve başka yerlerde yaşaması caiz değildir. Evlilikte esas olan eşlerin her zaman aynı çatı altında yaşamasıdır. İş ya da zaruri durumlarda eşler birbirinden belli bir süre ayrı kalabilir. Eşlerin birbirinden uzaklaşmaması adına bu sürenin mümkün olduğu kadar kısa tutulması esastır.