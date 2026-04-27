’İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü’ davasının 27. duruşması tamamlandı: Reddi hakim talebi reddedildi...

TÜM SUÇLAMALARI REDDETTİ

Sanık Pehlivan, hakkında tüm suçlamaları reddedip, savunmasını tamamladı. Sanık İmamoğlu, Pehlivan'ın ardından duruşmada söz aldı. Sorularından önce iki hususla ilgili söyleyecekleri olduğunu dile getiren İmamoğlu, perşembe günü tutukluluk incelemesi yapılmadan önce kendisine mutlaka söz hakkı verilmesi gerektiğini öne sürdü.

İmamoğlu, aktaracağı ikinci hususun ise sanıklardan Adem Soytekin'in sorgusunun öne çekilerek yarın yapılmasına ilişkin olduğunu belirterek, "Böyle bir uygulamanın bizi zan altında bırakabileceğini düşünüyorum. Mahkeme düzeni için bu kararı aldığınızı düşünüyorsanız diğer arkadaşları zor durumda bırakabilirsiniz. Adem Bey, son sıralarda savunmasını yapacaktı. Bu duruma hazırlıklı olmayan avukatlar olabilir. Düzeni sıkıntıya sokabilir. Adem Bey'in her arkadaşım gibi tutuksuz yargılanmasını isterim. Bu durumu acilen gözden geçirmenizi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sanık İmamoğlu, daha sonra Mehmet Pehlivan'a "Sizinle yürüttüğümüz avukat müvekkil ilişkisinde ben sizden hukuka uygun olmayan ve gayrimeşru herhangi, uygulama şeklinde bir talebim oldu mu?" sorusunu yöneltti.