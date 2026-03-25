İmamoğlu duruşmasında sahte basın kartlı skandal! Gözaltına alınan provokatör CHP’li meclis üyesi çıktı

SAHTE BASIN KARTIYLA İÇERİ SIZMIŞ

Yapılan incelemelerde, duruşma salonuna izleyici bölümünden giriş yapan Erdal Yasin Tüysüz isimli şahsın, kendisini gazeteci olarak tanıtarak sahte basın kartı kullandığı belirlendi. İçeriden çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından servis ettiği anlaşılan Tüysüz hakkında savcılık tarafından gözaltı talimatı verildi. Salondan çıkarılan Tüysüz Jandarma tarafından gözaltına alındı.