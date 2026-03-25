Haberler Yaşam Haberleri İmamoğlu duruşmasında sahte basın kartlı skandal! Gözaltına alınan provokatör CHP'li meclis üyesi çıktı
Giriş Tarihi: 25.03.2026 19:50 Son Güncelleme: 25.03.2026 20:03

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının görüldüğü Silivri'de, yargı sürecini sabote etmeye çalışan bir skandal patlak verdi. Duruşma salonuna sahte basın kartıyla sızan ve içeriden yasa dışı kayıt yapan şahsın maskesi düştü. Ekipler tarafından gözaltına alınan provokatör, CHP Tuzla Belediye Meclis Üyesi Erdal Yasin Tüysüz çıktı.

Deniz YUSUFOĞLU
  • ABONE OL

Marmara Ceza İnfaz Kurumları Silivri Kampüsünde görülen 'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu sanık Mehmet Murat Çalık'ın savunması sırasında, sosyal medyadan ses ve görüntü paylaşımı yapıldığı tespit edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca konuya ilişkin 'ses ve görüntülerin kayda alınması' suçundan resen soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin tespitine yönelik İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verildi.

SAHTE BASIN KARTIYLA İÇERİ SIZMIŞ

Yapılan incelemelerde, duruşma salonuna izleyici bölümünden giriş yapan Erdal Yasin Tüysüz isimli şahsın, kendisini gazeteci olarak tanıtarak sahte basın kartı kullandığı belirlendi. İçeriden çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından servis ettiği anlaşılan Tüysüz hakkında savcılık tarafından gözaltı talimatı verildi. Salondan çıkarılan Tüysüz Jandarma tarafından gözaltına alındı.

O PROVOKATÖR CHP'Lİ MECLİS ÜYESİ ÇIKTI

Gözaltına alınan Erdal Yasin Tüysüz'ün yapılan kimlik sorgulamasında, CHP Tuzla Belediye Meclis Üyesi olduğu ortaya çıktı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz