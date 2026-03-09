İmamoğlu’ndan kürsü provokasyonu! Mahkeme başkanı uyardı: Kafana göre kalkıp konuşma yapamazsın…

İMAMOĞLU'NA İLK UYARI

Ekrem İmamoğlu söz almak için ısrarda bulundu ve kürsüde konuşmaya devam etti. Mahkeme başkanın yoğun ısrarına rağmen yerine geçmeyen İmamoğlu hakkında ara karar kuruldu. Zapta geçilen yazıda, "Sanık Ekrem İmamoğlu kendisine söz hakkı verilmemesine rağmen kürsüye gelerek kendisinin birçok kez uyarılmasına rağmen konuşmaya devam ettiği, yerine getirmediği görüldü. Bir daha yapması durumunda salondan çıkarılacağı konusunda oy birliğiyle uyarıldı." denildi.