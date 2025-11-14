İmamoğlu Suç Örgütü iddianamesinde çarpıcı ayrıntı: O döviz bürosu Ekrem İmamoğlu’nun emanetçisi çıktı!

Başsavcılıkça yürütülen başka bir soruşturma kapsamında Taç Döviz (Durmaz Gold) isimli firma sahibi şüphelilerin 2018 yılından itibaren uluslararası para transfer sistemleri aracılığıyla "kara para aklama" faaliyetlerinde bulunduğu ve birçok farklı suç grubunun paralarını emanetçi olarak sakladığının tespit edildiği kaydedilen iddianamede, tespit üzerine 14 Ekim'de söz konusu soruşturmada operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

47 MİLYON DOLAR 52 MİLYON EURO VE...

İddianamede, operasyonda, firmanın faaliyet gösterdiği iş hanının eksi birinci katında bulunan, herhangi bir tabelası olmayan firmayla bağlantılı dükkanda yapılan arama neticesinde, kasalarda toplam 46 milyon 24 bin 895 lira, 47 milyon 814 bin 700 dolar, 52 milyon 118 bin 30 avro, 40 külçe altın ve 150 kilogram gümüş ele geçirildiği anımsatıldı. Ele geçirilenlerin, şirketin beyanlı ticari kayıtlarıyla hiçbir şekilde örtüşmediği kaydedilen iddianamede, ayrıca MASAK kayıtlarında Taç Döviz'in son üç yılda bildirdiği toplam işlem hacminin tespit edilen nakit varlıkların yüzde 5'ine dahi ulaşmadığı belirtildi.

İddianamede, Taç Döviz yetkilisi Mehmet Ş.D'nin beyanında, paraların "müşteri emaneti" olduğunu, şirketin "değerli maden saklama hizmeti" verdiğini söylese de ne bu emanetlerin kimlere ait olduğuna ilişkin tutanak, ne altınların mülkiyetini belgeleyen fatura veya dekont sunmadığı bildirildi.