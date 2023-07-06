Haberler Yaşam Haberleri İmamoğlu’na vatandaştan tepki: Hani her şey güzel olacaktı!
Giriş Tarihi: 7.7.2023

İmamoğlu’na vatandaştan tepki: Hani her şey güzel olacaktı!

İmamoğlu’na vatandaştan tepki: Hani her şey güzel olacaktı!
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Bahçelievler Siyavuşpaşa'daki Çarşamba semt pazarını gezerken vatandaş tepkisiyle karşılaştı. Alışveriş yapan bir kadın, İmamoğlu'na "Bugün su faturası geldi, 450 lira. Suya çok zam yaptınız. Hani her şey güzel olacaktı. Hani suya zam yapmayacaktınız" diyerek tepki gösterdi. İmamoğlu da, "Elektriğe yüzde 25 zam geldi abla. Hükümet zam yaptı, ben nasıl yapmayacağım" diye karşılık verdi. Bunun üzerine kadın, "Elektrik zamlandı ama siz sözünüzün arkasında durun. Siz sözünüzün eri değilsiniz" dedi. İmamoğlu'nun "Ayıp ediyorsun" demesi üzerine kadın, "Siz yaparken ayıp etmiyorsunuz da ben hakkımı savununca mı ayıp ediyorum. İstanbul'u size verdik de ne oldu. Arayınca vatandaş sizi nerede bulacak. Tatillerde mi bulacak" diyerek tepkisini sürdürdü.

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İmamoğlu’na vatandaştan tepki: Hani her şey güzel olacaktı!
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