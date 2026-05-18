Haberler Yaşam Haberleri İmamoğlu’nun diploma itirazına istinaf’tan ret! “Karar hukuka uygun”
Giriş Tarihi: 18.05.2026 15:33

İmamoğlu’nun diploma itirazına istinaf’tan ret! “Karar hukuka uygun”

Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptaline karşı açtığı dava reddedilmişti. Bu karara itiraz eden İmamoğlu, bir üst mahkemeye başvurmuştu. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 7’inci İdare Dava Dairesi, “Karar hukuka uygun” diyerek itirazı reddetti.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
İmamoğlu’nun diploma itirazına istinaf’tan ret! Karar hukuka uygun
  • ABONE OL

İBB'nin rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, sahte diplomasının iptaline karşı İstanbul 5. İdare Mahkemesi'ne açtığı yürütmenin durdurulması davası reddedilmişti. İmamoğlu, dosyayı bir üst mahkemeye taşıyarak karara itiraz etmişti.

İSTİNAF: KARAR HUKUKA UYGUN

İtirazı inceleyen İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 7'inci İdare Dava Dairesi, "İstinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararı, usul ve hukuka uygun olup, istinaf dilekçesinde ileri sürülen iddialar da, söz konusu kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığı" gerekçesiyle başvuruyu reddetti.

NE OLMUŞTU?

Ekrem İmamoğlu Kıbrıs'ta okuduğu üniversiteden İstanbul Üniversitesi'ne yaptığı yatay geçişin "usulsüz" olduğu gerekçesiyle diploması iptal edilmişti. İmamoğlu hakkında diploması nedeniyle yürütülen ceza soruşturması da tamamlanmış ve "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası ve "siyasi yasak" talebiyle iddianame düzenlenmişti.

#İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ #EKREM İMAMOĞLU #KIBRIS

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
İmamoğlu’nun diploma itirazına istinaf’tan ret! “Karar hukuka uygun”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA