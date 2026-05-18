İmamoğlu’nun diploma itirazına istinaf’tan ret! “Karar hukuka uygun”

İBB'nin rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, sahte diplomasının iptaline karşı İstanbul 5. İdare Mahkemesi'ne açtığı yürütmenin durdurulması davası reddedilmişti. İmamoğlu, dosyayı bir üst mahkemeye taşıyarak karara itiraz etmişti.

İSTİNAF: KARAR HUKUKA UYGUN

İtirazı inceleyen İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 7'inci İdare Dava Dairesi, "İstinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararı, usul ve hukuka uygun olup, istinaf dilekçesinde ileri sürülen iddialar da, söz konusu kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığı" gerekçesiyle başvuruyu reddetti.

NE OLMUŞTU?

Ekrem İmamoğlu Kıbrıs'ta okuduğu üniversiteden İstanbul Üniversitesi'ne yaptığı yatay geçişin "usulsüz" olduğu gerekçesiyle diploması iptal edilmişti. İmamoğlu hakkında diploması nedeniyle yürütülen ceza soruşturması da tamamlanmış ve "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası ve "siyasi yasak" talebiyle iddianame düzenlenmişti.