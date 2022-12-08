İmar affı son durum ve gelişmeler: 2022 İmar affı nedir, çıktı mı, gelecek mi, ne zaman?

İmar affı, meclise gelen torba yasayla birlikte binlerce vatandaşın gündemindeki yerini aldı. Yasa teklifinde 30 Temmuz öncesinde ruhsatsız yapılmış kaçak yapılar için bir af düzenlemesi üzerinde duruluyor. Bu noktada ise "2022 İmar affı nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak, son durum ne?" gibi konular yanıt aramaya başladı. İşte imar affı barışı hakkında merak edilen tüm detaylar.
İMAR AFFI GELECEK Mİ?
BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici tarafından TBMM'ye sunuldu. Teklif gerekçesinde şu ifadelerde verildi:
"Yüzbinlerce vatandaşımız ve binlerce aile iptal edilen yapı kayıt belgeleri neticesinde; idari para cezaları, yıkım kararları ve haklarında açılan ceza davaları sebebiyle telafisi güç mağduriyetler yaşamaktadırlar. Barınma ihtiyacını karşılamak üzere özel mülkiyetler üzerine yapılmış ve yapı kayıt belgesi almış, bir kısım yapı kayıt belgesi iptal olmuş ve iptal olma aşamasında olan yapılar; kamu zararı, iskan ve imar yönünden incelenmek sureti ile yapı sahiplerinin yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanmaktadır.
2018 yılında, 31 Aralık 2017'den önce yapılmış, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıların imar ve iskan sorununun çözülmesi amacıyla imar barışı düzenlemesini hayata geçirmişti. Yapı kayıt belgesi almak için bedelin en az yüzde 25'inin yatırılması gereken uygulamada, geri kalan ödeme için verilen süre ise 31 Aralık 2019'da sona erdi. Kaçak yapı inşa eden ancak imar barışından faydalanamayan milyonlarca yapı sahibi yeni bir düzenleme bekliyordu.
Konu şimdilik değerlendirme sürecinde.
İMAR AFFI NEDİR?
Gecekondu ve imar mevzuatına göre yapılmayan ve inşa edilmeyen yapıların mülkiyet ve uygulanma sorunlarını düzenleyen kanuna imar affı ya da imar barışı adı verilir. İmar affı, ilk defa 1984 yılında çıkarılmıştır. İmar affı, kaçak ve çarpık yapılaşmayı engellenmek için çıkarıldı.
İmar affı, risk altında bulunan ve afet bölgesinde yer alan yapıların düzenlenmesi ile ilgili kanunlar çerçevesinde düzenleniyor.