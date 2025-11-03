IMEI KAYIT ÜCRETİ 2026: Yeniden değerleme oranı ile 2026 IMEI kayıt ücreti kaç TL olacak ve ne kadar artacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı enflasyon oranını yüzde 2,55 olarak açıkladı. Bu veriler doğrultusunda, 2026 yılı için geçerli olacak Yeniden Değerleme Oranı (YDO) yüzde 25,49 olarak belirlendi. Peki, 2026 yılında IMEI kayıt ücreti ne kadar, kaç TL olacak? İşte merak edilen detaylar...
2026 YILI YENİ DEĞERLEME ORANI NETLEŞTİ!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı için Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) artış oranını yüzde 25,49 olarak açıkladı. Bu oran, 2026 yılında vergi, harç ve kamu gelirlerinde uygulanacak artışların belirlenmesinde önemli rol oynayacak.
CUMHURBAŞKANI YETKİSİYLE ARTIŞ DEĞİŞEBİLİR
2026 yılı için belirlenen kimlik ve ehliyet harçlarındaki artış oranı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yetkisiyle artırılabilir veya düşürülebilir.
Bu oran, 2026 yılı boyunca geçerli olacak ve tüm vatandaşların kimlik ve sürücü belgesi harçlarında doğrudan etkili olacak.
IMEI KAYIT ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?
Mevzuat gereği belirlenen Yeniden Değerleme Oranı (YDO) otomatik olarak yürürlüğe girse de, Cumhurbaşkanı bu oranı tamamen veya kısmen artırma ya da düşürme yetkisine sahip.
Buna göre, 2026 yılında IMEI kayıt ücreti 45.614 TL'den 57.200 TL'ye yükselmesi bekleniyor.