IMEI KAYIT ÜCRETİ 2026: Yeniden değerleme oranı ile 2026 IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak, belli oldu mu?

CUMHURBAŞKANI YETKİSİYLE ARTIŞ DEĞİŞEBİLİR

2026 yılı için belirlenen kimlik ve ehliyet harçlarındaki artış oranı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yetkisiyle artırılabilir veya düşürülebilir.

Bu oran, 2026 yılı boyunca geçerli olacak ve tüm vatandaşların kimlik ve sürücü belgesi harçlarında doğrudan etkili olacak.