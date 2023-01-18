IMEI Öğrenme – Telefon IMEI Numarası Öğrenme ve Sorgulama Nasıl Yapılır, Nerede Yazar?

IMEI öğrenmek işlemi bilmeyen kişiler için çok karışık gelebilir. Ancak telefon IMEI numarası nasıl öğrenilir sorusunun yanıtı çok basittir. IMEI numarası her telefona özeldir. Cep telefonunuzun güvenliğini sağlamak için benzersiz bir kimlik numarasıdır. IMEI sorgulama nasıl yapılır, telefon IMEI numarası nerede yazar gibi sorularınızın yanıtına yazımızdan ulaşmanız mümkün. Telefonunuzun IMEI numarasını öğrenmek için neler yapmanız gerektiğini bilmiyorsanız işte yanıtı!

IMEI Numarası Nedir?

IMEI numarası; 15 rakamdan oluşur ve tam adı International Mobile Equipment Identity yani Türkçe adıyla Uluslararası Mobil Cihaz Kodu'dur. IMEI numarası cep telefonunuz için benzersiz bir kimlik numarasıdır. Telefonlarımızın güvenliğini sağlamak için her bir cep telefonu ayrı bir IMEI numarasıyla üretilir. Yani telefonunuzun IMEI numarası o telefona özeldir.

IMEI sayesinde cep telefonunuzun kim tarafından, hangi sim kart ile kullanıldığını tespit edilebilirsiniz. Telefonunuzun kaybolması veya çalınması gibi kötü durumlarda da IMEI numarası sayesinde telefonunuzu bloke ettirebilir, yabancılar tarafından kullanılmasını engellenebilirsiniz. Ayrıca yine IMEI numarası sayesinde telefonunuz çalındığında yasal yollara başvurmanız durumunda telefonunuzun IMEI numarası tüm GSM operatörlerine gönderilir ve bu numara sayesinde telefonunuz takip edilebilir.

Telefon IMEI Numarası Öğrenme ve Sorgulama Nasıl Yapılır, Nerede Yazar?

Telefonunuzun IMEI numarasını öğrenmeniz çok basittir. Bunun için cihazınızın numara çevirme ekranına *#06# yazmanız yeterlidir. Ancak kayıp ya da çalıntı durumunda telefonunuzdan bunu öğrenmeniz mümkün olmayacağı için telefonunuzun kutusunun üstene bakmanız da yeterli olacaktır. IMEI numarası sahip olduğunuz cihazın kutusunun üzerinde de yer almaktadır.