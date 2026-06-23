‘İmha edilsinler’ dedi tahrikten tutuklandı

Metroya binerken karşılaştığı başörtülü kadına ve kızına yönelik kullandığı 'Kapalılar imha edilsin' şeklindeki sözleriyle infial yaratan Hatice Öncel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Gözaltına alınan Öncel'in savcılık ifadesinin ardından "halkı kin düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılığın sevk yazısında; Öncel'in videoda başörtülü kadınlar için "Bütün kapalılar mümkünse kapatılsın. Kapatılsın. Kapalılar imha edilsin" ifadeleri nedeniyle "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik" suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi. Şüphelinin ifadelerinin basit bir eleştiri ya da saygısızlığın ötesine geçtiği, ağır ve yoğun şekilde kin ve düşmanlığa tahrik edici nitelikte olduğu, etkili bir şiddet çağrısı ve nefret söylemi oluşturduğu vurgulandı. Şüphelinin suçu işlediğine dair kuvvetli somut deliller bulunduğunu kaydeden savcılık, paylaşımın herkese açık şekilde yapılması nedeniyle aleniyet unsurunun oluştuğunu ve mevcut aşamada adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağını değerlendirdi.

ÖZÜR DİLEDİ

Güvenlik görevlisi olduğunu belirten şüpheli Öncel, ifadesinde paylaşımın bu kadar geniş kitlelere ulaşacağını düşünmediğini savundu. Tepkilerin ardından videoyu kaldırdığını belirten Öncel, hakkında soruşturma açılmasından dolayı üzgün olduğunu ifade etti. Yanlış anlaşıldığını iddia eden şüpheli, özür diledi..