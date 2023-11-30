İmkansız Aşk Sözleri - Yazarlardan, Şairlerden Platonik İmkansız Aşk ile İlgili Sözler

İmkansız aşka dair pek çok şarkı, yazı ve şiir yazılmıştır. Bu durum birçok insanı derinden yaraladığı için kalpten geçenler kağıtlara dökülmüştür. Özellikle şair ve yazarlarla aynı duyguları paylaşanlar için; imkansız aşk sözleri, yazarlardan, şairlerden platonik imkansız aşk ile ilgili sözler etkileyicidir.

İmkansız Aşk Sözleri

İmkansız aşkın zorluğunu anlatan birbirinden özel sözler vardır. Bu sözlerden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

İlk aşk, ömür boyunca tekrar kimseye güvenmemeyi göze almaktır.

Senin imkansızlığını da severim.

Keşke seninle biraz olabilirimiz olsaydı. Bu kadar imkansız olmamız canımı bir hayli acıtıyor...

Seni, senin haberin olmadan sevdim, habersizce gitmesini de bilirim imkansız sevgilim.

Aşk, imkansız olan pek çok şeyi de mümkün kılar.

Yazarlardan ve Şairlerden Platonik İmkansız Aşk Sözleri

Dünya üzerinde şarkılara ve şiirlere en çok konu olan duygu aşktır. Aşk, imkansızlığıyla da oluruyla da kitapları süsler. Yazarlardan ve şairlerden platonik imkansız aşk sözlerinden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir: