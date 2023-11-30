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Giriş Tarihi: 30.11.2023 16:04

İmkansız Aşk Sözleri - Yazarlardan, Şairlerden Platonik İmkansız Aşk ile İlgili Sözler

Duyguların en güzel ve özellerinden biri aşktır. Aşık olmak, birini sevmek ve bir ömür paylaşmak oldukça değerlidir. Yine de ne yazık ki bazen bu hisler karşılıklı olmayabilir. Böylesi durumlarda bir imkansızlık söz konusu olur. Geçmiş dönemlerden beri imkansız aşk sözleri, yazarlardan, şairlerden platonik imkansız aşk ile ilgili sözler oldukça anlam kazanmıştır.

İmkansız Aşk Sözleri - Yazarlardan, Şairlerden Platonik İmkansız Aşk ile İlgili Sözler

İmkansız aşka dair pek çok şarkı, yazı ve şiir yazılmıştır. Bu durum birçok insanı derinden yaraladığı için kalpten geçenler kağıtlara dökülmüştür. Özellikle şair ve yazarlarla aynı duyguları paylaşanlar için; imkansız aşk sözleri, yazarlardan, şairlerden platonik imkansız aşk ile ilgili sözler etkileyicidir.

İmkansız Aşk Sözleri

İmkansız aşkın zorluğunu anlatan birbirinden özel sözler vardır. Bu sözlerden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • İlk aşk, ömür boyunca tekrar kimseye güvenmemeyi göze almaktır.

  • Senin imkansızlığını da severim.

  • Keşke seninle biraz olabilirimiz olsaydı. Bu kadar imkansız olmamız canımı bir hayli acıtıyor...

  • Seni, senin haberin olmadan sevdim, habersizce gitmesini de bilirim imkansız sevgilim.

  • Aşk, imkansız olan pek çok şeyi de mümkün kılar.

Yazarlardan ve Şairlerden Platonik İmkansız Aşk Sözleri

Dünya üzerinde şarkılara ve şiirlere en çok konu olan duygu aşktır. Aşk, imkansızlığıyla da oluruyla da kitapları süsler. Yazarlardan ve şairlerden platonik imkansız aşk sözlerinden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Aslında en iyi aşk, değil tanımak, hiç görmediğin kişiye duyulan aşktır. Körler iyi aşık olurlar mesela. - Orhan Pamuk

  • Dünyada aşk kelimesini ağzına alana da acırım. Ben de aldım ama söyleyeceğim şu ki gerçek anlamı ile asla almadım. Gerçek anlamını bilmediğimi, bizlerin buna her anlamda uzak ve imkânsız olduğumuzu hep bildim. - Sinan Yağmur

  • Onunla mutlu olabileceğine inanıyordu, artık bir araya gelmeleri imkansız göründüğü halde. - Jane Austen

  • Biliyorum imkansız aşk bu. Ama hükmedemiyorum kendime.. Çünkü yüreğim seni çok sevdi... - Canan Tan

  • Fakat nasıl sevecek? Sevmek, bu artık kendisi için bir yasak, imkânsız bir şey değil miydi? - Halit Ziya Uşaklıgil

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İmkansız Aşk Sözleri - Yazarlardan, Şairlerden Platonik İmkansız Aşk ile İlgili Sözler
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