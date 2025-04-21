İmkânsızlıklara rağmen başardılar

Düşman işgali altındaki topraklarda Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı başlatacak ve zaferle sonuçlanmasını sağlayacak Türkiye Büyük Millet Meclisi, 105 yıl önce 23 Nisan'da açıldı. Çatısı su alan bina, diğer kamu kurumlarının çatılarından sökülen kiremitlerle onarılmaya çalışıldı. Yurt geneline bir genelde gönderildi ve Meclis'in açılacağı cuma gününe kadar hatmi şeriflerin okunması istendi. 23 Nisan 1920'de dualarla açıldı. Peygamber sancağı, Sakal-ı Şerif ve Kur'an-ı Kerim de açılış sonrası kürsüye konuldu. Elektrik dahi olmayan binada aydınlanma mum ve gaz yağlarıyla yapıldı. 127 milletvekilinin olduğu binada, vekillerin oturması için sıralar okullardan taşındı. Meclis zabıtları, kâğıt yokluğundan bakkal defterlerine kaydedildi. Tüm yokluğa rağmen, çalışmalarına olağanüstü şartlarda devam eden TBMM, milleti zafere taşıdı.