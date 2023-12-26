İmplant Acıtır Mı? İmplant Yapılırken Acı Hissedilir Mi, Zor Bir İşlem Mi?

İmplant, çene kemiğinin erimesine karşı alınan bir önlemdir ve bu nedenle protezden önce takılması zorunludur. Eksik olan dişlerin telafisinin yapılması ve estetik görünüm kazandırılması açısından gerekli bir uygulamadır. İmplant işleminin başarılı sonuçlanması ise hastanın çene kemiğinin yapısına ve diş etlerinin sağlıklı olup olmadığına bağlıdır. İmplant acıtır mı, yapılırken acı hissedilir mi ve zor bir işlem mi mutlaka öğrenilmelidir.

İmplant Acıtır mı?

Gelişen teknoloji, diş hekimliği alanını olumlu yönde etkilemiş ve yeni tekniklerin kullanılmasını kolaylaştırmıştır. Bunlardan biri de implant ve protez uygulamasıdır. Diş kaybı ise hem çenenin işlevselliğini azaltan hem de estetik açıdan hoş görünmeyen bir sağlık sorunudur. İmplant, eksik dişlerin yerine yapılan protezleri sağlamlaştırmak için çene kemiğine yerleştirilen vidalardır. Bu yöntem sayesinde yan taraflarda bulunan dişlerin zarar görmesi ve kesilmesi engellenir. İmplantın temel görevi, üstünde bulunan protez için diş kökü olmasıdır. Böylece tıpkı doğal dişler gibi rahatlıkla kullanılabilir. Tek, bütün veya kısmi diş eksikliğinde, çene erimesinde, çene ve yüz defektlerinde başvurulan acısız bir yöntemdir. Çünkü uygulama esnasında lokal anestezi uygulanır. Ek olarak, sağlık durumu elverişli olduğu takdirde herhangi bir yaş sınırı yoktur.

İmplant Nasıl Uygulanır?

Diş kaybı yaşayan hastaların korktuğu bir uygulama olan implant, sanılanın aksine aslında oldukça acısız ve basit bir işlemdir.

İlk etapta muayene edilen hastanın, genel sağlık durumunun elverişli olup olmadığına bakılır.

Ardından röntgen çekilir ve ağız yapısı kontrol edilerek implantın yapısına ve uzunluğuna karar verilir.

Diş hekiminin kanaatine göre implant işleminin yapım aşamasına geçilir.

Uygulama sırasında lokal anestezi verilerek hastanın acı çekmesi engellenir.

Diş sayısına bağlı olarak süre değişse de işlem ortalama olarak 30-90 dakika sürer.

İmplantlar, iki parçadan meydana gelir ve birincisi silindir biçimindedir. Bu parça, çene kemiğine yerleştirilir ve buna uyumlu olan abutment adındaki ikinci parça ile birleştirilir. Daha sonra üst yapının ölçüsü alınarak uygun protez yapılır.