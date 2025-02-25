İmrahor İlyas Bey Camii aslına uygun olarak ihya ediliyor:

Tarihte geçirdiği çeşitli badirelerden dolayı üst yapısı ve ahşap bölümleri yok olan İmrahor İlyas Bey Camii'ndeki çalışmalar başlatıldı. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nden 100 yıl daha öncesine tarihlenen ve 5. yüzyılda inşa edilen İstanbul'un Fatih ilçesindeki İmrahor İlyas Bey Camii diğer adıyla Studios Manastırı, İstanbul'daki en eski dini yapı olarak tarihte yerini aldı. Bizans döneminde kilise olarak kullanılan yapı, İstanbul'un fethinden sonra camiye dönüştürüldü. 2. Beyazıt döneminde, İmrahor İlyas Bey tarafından camiye dönüştürülen yapı birçok badire atlattı.

En büyük hasarı Latin istilasında gören tarihi cami, 1894 depreminden de etkilendi. Sultan 3. Selim döneminde onarılan İmrahor İlyas Bey Camii'nin, 1900'lü yılların başında önce yangın daha sonra da yağmurdan dolayı bütün üst örtüsü ve ahşap bölümü çöktü. 1925 yılında tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla beraber İmrahor İlyas Bey Camii kedi haline terk edildi. 1934 yılında Ayasofya Camii, müzeye çevrilince tarihi yapı müzeye devredildi. 1954-1955 yıllarında bir onarım geçiren İmrahor İlyas Bey Camii, yaklaşık 100 yıl atıl kaldıktan sonra 2012 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devri gerçekleşti. İmrahor İlyas Bey Camii'nin restorasyonu için hazırlanan projeler 2019 yılında Koruma Kurulu tarafından kabul edildi.

TARİHİ CAMİİNİN RESTORASYONU DEVAM EDİYOR

Onaylanan projeler çerçevesinde 2023 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor. Tarihi camide çevre temizliği gerçekleştirildi. Çeşitli badirelerden dolayı 100 yıldır üstü açık olan İmrahor İlyas Bey Camii'ni korumak adına Uzay Kafes Sitem Geçici Çatı kurulumu tamamlandı. Geçici çatının tamamlanmasından sonra tekke binasında itinalı söküm gerçekleştirilecek. Ayrıca tarihi camide, kuzey bölümdeki üst galeriyi taşıyan sütunlar bulunurken güney bölümündekiler yok oldu. Güney bölümündeki sütunlarda aslına uygun restore edilecek olan İmrahor İlyas Bey Camii tekrar ibadete açılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak İmrahor İlyas Bey Camii'nin restorasyonunu en kısa zaman da tamamlanarak ibadete açılmas hedefleniyor.