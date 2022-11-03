İmran Khan kimdir, kaç yaşında, sağlık durumu nasıl? Pakistan’ın eski başbakanı İmran Khan’a suikast girişimi!

Yerel basına göre, kimliği belirsiz saldırganlar, Khan'ın Vezirabad'daki Allah Hu Chowk Parkı yakınlarında bulunan aracına çok sayıda ateş açtı. Bu gelişmenin ardından "İmran Khan kimdir, kaç yaşında, sağlık durumu nasıl?" soruları yanıt aramaya başladı. Pakistan medyası; İki saldırganın yakalandığı belirtilirken, saldırıda Khan'ın partisi PTI'nin bazı üst düzey isimleri de yaralandı ve en az bir kişi öldüğü bildirdi. İşte İmran Khan sağlık durumu ve olayla ilgili detaylar.