İmran Khan kimdir, kaç yaşında, sağlık durumu nasıl? Pakistan’ın eski başbakanı İmran Khan’a suikast girişimi!

Yerel basına göre, kimliği belirsiz saldırganlar, Khan'ın Vezirabad'daki Allah Hu Chowk Parkı yakınlarında bulunan aracına çok sayıda ateş açtı. Bu gelişmenin ardından "İmran Khan kimdir, kaç yaşında, sağlık durumu nasıl?" soruları yanıt aramaya başladı. Pakistan medyası; İki saldırganın yakalandığı belirtilirken, saldırıda Khan'ın partisi PTI'nin bazı üst düzey isimleri de yaralandı ve en az bir kişi öldüğü bildirdi. İşte İmran Khan sağlık durumu ve olayla ilgili detaylar.
İmran Han, Doğum tarihi: 5 Ekim 1952 (70 yıl yaşında),
Pakistanlı siyasetçi, eski kriket oyuncusu, hayırsever, kriket oyunu yorumcusu ve Bradford Üniversitesi'nin eski rektörü. Ayrıca Han, annesi Şevket Hanım Anısına Kanser Hastanesinin ve Mianvali'de Namal Kolejinin kurucusudur. Han 20. yüzyılın son yirmi yılında ulusal kriket oyuncusuydu.
PAKİSTAN'IN ESKİ BAŞBAKANI İMRAN KHAN'A SUİKAST GİRİŞİMİ!
Eski başbakan İmran Han'a suikast girişiminde bulunuldu. Seçim konvoyuna ateş açılan Han'ın bacağından vurulduğu belirtildi. Yerel basında yer alan iddialara göre; Han'a 4 kurşun isabet etti. Sağlık durumuna ilişkin detaylar paylaşıldı. Öte yandan üşkenin Başbakanı Şahbaz Şerif'ten ilk açıklamalar geldi.
Çok sayıda yerel haber kanalı, Pakistan'ın doğusunda eski Pakistan Başbakanı Imran Han'ın konvoyuna ateş edildiğini duyurdu. İmran Han'ın bacağından vurulduğu bilgisi gelirken saldırgan olay yerinde etkisiz hale getirildi.
Pakistan medyası çok sayıda silahın ateşlendiğini dile getirirken sosyal medyada yapılan paylaşımlarda dört kişinin yaralandığı iddiaları yer aldı. Han'ın ayağından vurulduğu açıklandı.
Han'ın , ülkede erken seçim için başlatılan eylemin yüzü olarak öne çıktığı belirtildi. Yerel medyada yer alan haberlerde Han'ın sağ bacağından hafif yaralandığı açıklandı.
Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han'a suikast girişiminde bulunuldu. Pakistan Adalet Hareketi'nden (PTI) Farrukh Habib, Han'ın yaralı olduğunu duyurdu.
TÜFEKLE ATEŞ AÇILDI
Olay, Pakistan'ın Pencap eyaletindeki Wazirabad kentinde meydana geldi. Henüz kimliği açıklanmayan saldırganın tüfekle ateş açtığı ifade edildi. Genel Başkanlığı'nı İmran Han'ın yaptığı PTI'dan Farrukh Habib, Han'ın yaralı olduğunu duyurdu. Pakistan'da yayın yapan Dawn gazetesi, saldırganın AK-47 tipi tüfekle ateş açtığını, Han'ın 3 ya da 4 kez bacağından vurulduğunu bildirdi.
ŞAHBAZ ŞERİF'TEN İLK AÇIKLAMA
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif konuya ilişkin ilk açıklamasında saldırıyı kınadığını belirtti, saldırı ile ilgili soruşturma talimatı verdi.