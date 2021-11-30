İmranlı Belediye Başkanı Açıl’ın cenazesi İstanbul’a gönderildi

'GÜZEL BİR İNSANDI'

Sivas Valisi Salih Ayhan ise "Sevgiyle, saygıyla insana yaklaşan bir şahsiyetti. Yolda konvoylar, insanlar gördüm. Akın akın buraya geliyorlardı. Bugün bu topluluk onu gösteriyor ki; Açıl burada güzel izler bırakmış. Ölüm acıdır çünkü sevdiklerini bırakıyor, ayrılıyor. Ama sonuçta akıbetimiz, hepimizin sonu belli. Demek ki Murat Başkan gibi iyi ve düzgün yaşayacağız. Dünden bu yana, sanal alemden, sosyal medyadan, dünyanın ve Türkiye'nin her tarafından, taraflı tarafsız, farklı düşüncede olsun olmasın, herkes taziyelerini iyi duygularını ve temennilerini iletiyordu. Demek ki; iyi bir insandı, güzel bir insandı" diye konuştu.

Törene katılan ilçe halkının bir hayli üzgün olduğu görüldü. Cenazenin araca konulduğu sırada ağıt yakanlar oldu. Cenaze aracı ilçeden alkışlar arasında kara yolu ile İstanbul'a uğurlandı. Açıl'ın cenazesi, ailesinin isteğiyle yarın öğleden sonra İstanbul Küçükçekmece Garipdede Cemevi'ndeki törenle toprağa verilecek.