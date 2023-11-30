İmtihan İle İlgili Sözler - Yazarlardan, Şairlerden, Düşünürlerden Sabır ve İmtihan Sözleri

İnsanların yaratılış amaçlarını hatırlattığı için imtihan ile ilgili sözler mutlaka okunmalıdır. Sıkıntılara sabretmek, inançlı bir insan olmak için gereken en önemli koşuldur. İnsan, başına her ne gelirse gelsin Allah'a (c.c.) sığındığı ve şükrettiği takdirde kurtuluşa erebilir. İnanan bir insanın, maddi veya manevi her sıkıntıya göğüs germesi şarttır. Yazarlardan, şairlerden, düşünürlerden sabır ve imtihan sözleri ise bunun önemine vurgu yapar.

İmtihan ile İlgili Sözler

Bir insan Allah'a (c.c.) ne kadar yaklaşırsa sınavı o kadar zorlaşır. İnanan insanlar, dünya hayatının güzelliklerine aldanmaz ve tüm bunların gelip geçici olduğunu bilir. Sağlık, güzellik, para, başarı, şöhret ve makam gibi tüm lütuflar, Allah Teala'nın bir armağanıdır. Ancak o, bahşettiği gibi almasını da bilir, çünkü her şeyin tek sahibi o'dur. Sefalet, hastalık, ölüm ve diğer dertler, insana bu dünyadaki hiçbir şeyin kalıcı olmadığını hatırlatır.

Bu yüzden, her zaman sahip olunan şeyler için Allah'a şükretmek gerekir. Fakat bunların yokluğunda isyan edilmemeli ve hiçbir zaman gayret etmekten vazgeçilmemelidir. Zengin veya fakir hiçbir insan imtihandan müstesna kılınmamıştır. İmtihan kaçınılmazdır ve kişi sabrettikçe günahları affedilir. Sabretmenin sonucunda mükafatlandırılmanın önemine vurgu yapan güzel sözlerden bazıları arasında şunlar bulunur:

"Gönlümün imtihan edilmesinden, Allah'a sığınırım..." - Hz. Muhammed

"Dünya, nefsin ve şeytanın tuzağıdır. Varlıkta imtihan, darlıktan daha zordur. Çünkü darlıkta hep Allah diyorsun, varlıkta aklına gelince söylüyorsun. Bu çok tehlikeli." - Hadis-i Şerif

"Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir." -Bakara Sûresi/153. Ayet

"İnanç arttıkça, imtihan da artar." - Hz. Mevlana

"Neyi çok bekler ve umarsan o senden uzaklaşır. Hem ne demiştik; istediğini almak değil, verilene razı olmaktır imtihan." - Bilal İşgören

"Sabır, çekilen şeyi duymamak değil, ona dayanmayı bilmektir." - Necip Fazıl Kısakürek

"İmtihan bu ya; balığın gönlü, çöle vurulur..."

- Şems-i Tebrizi

"Bir gün birisi sizin için dünyanın en önemli imtihanı olursa, beni anlarsınız..." - Hikmet Anıl Öztekin

"Tehlike, kudreti imtihan eder." - Muhammed İkbal

"Dert ve sıkıntının şiddetine sabır göster, bunun da sonu gelecektir. Bil ki sabır bir asalet göstergesidir." - Hz. Ali (r.a.)

"İmânı kuvvetli olanın, imtihanı çok olur." - Abdulkadir Geylanî

"İmtihan içinde imtihan vardır, derlen toplan da ufak bir imtihanda satma kendini." - Hz. Mevlana

"Ulaşamadığına tevekkül, ulaştığına razı, kaybettiğine sabır gösteren kişi takva ehlindendir." - İmam-ı Gazali

"İmtihan oklarının birkaç tanesine maruz kaldın diye muradının kapısından kaçma. Sebat et ki muradını elde edebilesin." - Abdülkadir Geylani

"Sevdası büyük olanın imtihanı da büyük olur." - Said Nursi