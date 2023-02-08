İmza Beyannamesi Nedir? Noter İmza Beyannamesi Ücreti Ne Kadar, İnternetten ve E-Devlet’ten Alınır Mı?

Pek çok kişinin işlerini gerçekleştirmesi için resmi kaynaklara müracaat etmesi gerekmektedir. Bir iş üzerinden resmiyet kazanması noktasında ise imza beyannamesinin önemi büyüktür. İmza beyannamesi nedir? Sorusuna cevap aramak isteyen kişiler, bunun için internete başvurmuştur. Bireysel olarak kişi için alınan imza beyannamesi için kişinin nereye başvurması gerektiği de zihinlerde büyük bir soru işareti bırakmıştır. Farklı amaçlar doğrultusunda, farklı biçimlerde ele alınan ve günümüzde de büyük bir öneme sahip olan imza beyannamesi çok sık başvurulan bir yöntemdir. Bu nedenle kullanıcılar imza beyannamesinin nasıl alınacağı konusunda araştırma yapacaktır. İmza beyannamesinin yanı sıra imza sirküsü nedir sorusu da merak edilenler arasındadır. İmza beyannamesi nedir? Noter imza beyannamesi internetten ve e devletten alınır mı? Noter imza beyannamesi ücreti 2023 ne kadar? Bu sorulara dair cevapları sizler için derledik.

İmza Beyannamesi Nedir?

İmza beyannamesi kişinin şahsi imzasına resmiyet kazandırması için noterden alınan bir belge türüdür. Bir iş konusunda karşılıklı güven oluşturması açısından bu beyanname oldukça önemlidir. Gerçek kişilere noter tarafından düzenlenerek verilen, kişinin üzerinde nüfus bilgileri ile imza örneklerinin yer aldığı bu belge farklı amaçlar için de kullanılır. İmza beyannamesi resmi işlemlerde evrak sahteciliğin önüne geçmek amacıyla imza doğrulaması işlemlerinde kullanılan bir belgedir. Kişinin attığı imza, yasal olarak kanun nezdinden bir etkisi olur. İmza örneği ve nüfus bilgileriyle beraber notere başvurularak bu işlem gerçekleşir. İmza sirküsü ise bundan farklı olarak şirketlerin veya diğer tüzel kişilerin yetki verdiği kişiler adına düzenlenir. Bu da aynı şekilde noter tarafından düzenlenir.

Noter İmza Beyannamesi Ücreti 2023 Ne Kadar?

İmza beyannamesi gerçek kişilere Noter tarafından verilen önemli bir beyannamedir. Birtakım yapılan işlemler doğrultusunda alınan bu imza beyannamesinin ücreti merak edilmiştir. Noter imza beyannamesi ücreti 2023 yılı itibariyle 133 TL şeklindedir.

İmza Beyannamesi İnternetten ve E-Devlet'ten Alınır Mı?

İmza beyannamesi notere giderek alınır. İmza beyannamesi için öncelikle notere başvurmak gerekir. Peki imza beyannamesi internetten ve e devletten alınır mı sorusu kullanıcılar tarafından araştırılmıştır. İmza beyannamesini e devlet üzerinden almak mümkün değildir. Aynı şekilde imza beyannamesi ve imza sirküsünü online olarak sorgulayabilmek mümkün değildir. E devlet internet sitesinde belgelerin sorgulanması veya bir suretinin alınabilmesi mümkün değildir.