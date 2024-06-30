İnbaşı Mağaraları görenleri büyülüyor

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki Atatürk Barajı'nın kıyısında bulunan gizlenmiş bir doğa harikası İnbaşı Mağaraları, bu yaz serinlemek isteyenlerin akınına uğruyor. Atatürk Barajı'nın serin sularının hemen yanında yer alan bu mağaralar, nefes kesen manzaraları ile adeta görenleri büyülüyor. Mağaralar, Fırat Nehri'nin berrak sularının serinletici manzarasıyla süslü Atatürk Barajı'nı geçtikten sonra yaklaşık 5 kilometre içeride bulunuyor. Ancak yol ve tabela eksikliği sebebiyle pek çok ziyaretçi tarafından bilinmemesi, sadece bölge halkının rehberliğiyle ulaşılabilen bir nokta olmasını sağlıyor. Bozova ilçesine bağlı bu doğal oluşumlar, şehrin turizm potansiyelini artırmak için büyük bir fırsat sunuyor. Bölgede yapılan çeşitli projelerle mağaraların turistik altyapısının geliştirilmesi ve ziyaretçi deneyiminin iyileştirilmesi hedefleniyor.