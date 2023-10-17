İnceğiz Kanyonu Nerede ve Nasıl Gidilir? Denizli İnceğiz Kanyonu Giriş Ücreti Var Mı, Ne Zaman Gidilir?

Kanyonlar, doğal güzelliğinin yanı sıra bol oksijen ve fotoğraf çekimi için de gezilen yerlerdir. İnceğiz Kanyonu, sosyal medyada da karşılaşabileceğiniz bir yerdir. Çeşitli tanıtım faaliyetleri ile kanyonun popülaritesi her geçen gün artmaktadır. Mağaraya gitmek isteyenler öncelikle İnceğiz Kanyonu nerede ve nasıl gidilir konusunu araştırmalıdır. Bunun yanında Denizli İnceğiz Kanyonu giriş ücreti var mı, ne zaman gidilir sorusunun da üzerinde durulmalıdır.

İnceğiz Kanyonu Nerede ve Nasıl Gidilir?

Ülkemizde bulunup doğal güzellikleri ile öne çıkan kanyonlardan biri İnceğiz Kanyonu'dur. Kanyon, Aydın, Denizli ve Muğla illerine sınırı bulunan bir coğrafyada yer alır. Kanyon Denizli il sınırları içindedir. Eşsiz bir manzaraya sahip olan bu kanyon çok sayıda ziyaretçi tarafından gezilip görülen bir yerdir.

İnceğiz Kanyonu'nu ziyaret etmek isterseniz Denizli ya da Aydın üzerinden buraya gelmeyi düşünebilirsiniz. Kanyonun Aydın iline mesafesi 90 km, Denizli il merkezine mesafesi ise 78 km'dir. Kanyona ulaşım için özel aracınızı ya da toplu ulaşım vasıtalarını kullanabilirsiniz.

Denizli İnceğiz Kanyonu Giriş Ücreti Var Mı, Ne Zaman Gidilir?

İnceğiz Kanyonu ziyareti için belli bir ücret ödemeniz gerekir. Söz konusu ücret 2023 yılı için yetişkinlerde 30 TL, öğrencilerde ise 15 TL olarak belirlenmiştir. Kanyon ziyaretinde müze kart geçerli değildir.

İnceğiz Kanyonu yüksekliği 380 metre, derinliği ise 50 m olan güzel bir kanyondur. Kanyonun uzunluğu da 6 km'dir. Kanyonda bulunan suyun yüksekliği yaz aylarında 30 metre, diğer dönemlerde ise 50 metredir. Kanyon üzerinde ülkemiz için önemli baraj göllerinden olan Kemer Barajı bulunur. Sulama amacıyla kullanılan bu barajın suyu da yaz aylarında çekilmektedir. Kanyon ziyareti için sonbahar ya da ilkbahar döneminin tercih edilmesi daha uygun olacaktır.