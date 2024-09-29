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Giriş Tarihi: 29.9.2024 10:57

İnceleme bahanesiyle alıp kaçtı: Değeri tam 77 bin TL!

Olay Kayseri'de meydana geldi. Bir sarrafa giren uyanık hırsız, 77 bin TL değerinde ziynet eşyasının fotoğrafını çekmek bahanesiyle eline alıp, kaçan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Olay anı kameralara yansıdı. İşte detaylar...

İHA
İnceleme bahanesiyle alıp kaçtı: Değeri tam 77 bin TL!

Olay Kayseri'de meydana geldi. Bir sarrafa giren uyanık hırsız, incelediği ziynet eşyasının fotoğrafını çekmek bahanesiyle eline aldı.

Bir süre elinde altınla oyalanan şahıs, daha sonra kaçtı. Yapılan kamera inceleme çalışmalarında, şahsın 22 yaşındaki S.K. olduğu tespit edildi.

Ekipler tarafından yapılan araştırmalarda S.K.'nın; 'hırsızlık', 'cinsel saldırı', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından kaydı bulunduğu öğrenildi. 77 bin TL değerindeki ziynet eşyasını çalma girişiminde bulunan S.K. düzenlenen operasyonla yakalandı. S.K. hakkında işlem başlatıldı.



'O ANLAR KAMERADA'

Öte yandan, S.K.'nın ziynet eşyasının fotoğrafını çekmek bahanesiyle eline aldığı ve daha sonra işletmeden koşarak uzaklaştığı anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı

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İnceleme bahanesiyle alıp kaçtı: Değeri tam 77 bin TL!
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