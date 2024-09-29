İnceleme bahanesiyle alıp kaçtı: Değeri tam 77 bin TL!

Olay Kayseri'de meydana geldi. Bir sarrafa giren uyanık hırsız, incelediği ziynet eşyasının fotoğrafını çekmek bahanesiyle eline aldı.
Bir süre elinde altınla oyalanan şahıs, daha sonra kaçtı. Yapılan kamera inceleme çalışmalarında, şahsın 22 yaşındaki S.K. olduğu tespit edildi.
Ekipler tarafından yapılan araştırmalarda S.K.'nın; 'hırsızlık', 'cinsel saldırı', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından kaydı bulunduğu öğrenildi. 77 bin TL değerindeki ziynet eşyasını çalma girişiminde bulunan S.K. düzenlenen operasyonla yakalandı. S.K. hakkında işlem başlatıldı.