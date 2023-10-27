İncesu Kanyonu Nerede ve Nasıl Gidilir? İncesu Kanyonu Giriş Ücreti Var Mı, Ne Zaman Gidilir?

Sarp kayalıklar içindeki İncesu Kanyonu, 12,5 kilometrelik uzunluğa sahip doğal bir alandır. Trekking ve rafting yapmayı sevenler tarafından tercih edilir. Tarihi ve kültürel seyahatlerden hoşlananların ilgisini çekebilecek nitelikte bir yerdir. Kızılırmak'ın oluşturduğu bu alan, Yozgatlılar tarafından "Kazankaya Kanyonu" olarak bilinir. İncesu Kanyonu nerede, nasıl gidilir, giriş ücreti var mı ve ne zaman gidilir öğrenilmesi gereken hususlardır.

İncesu Kanyonu Nerede ve Nasıl Gidilir?

Çorum iline bağlı Ortaköy ilçesinin bir köyü olan İncesu'daki kanyon, 12,5 kilometre uzunluğundadır ve bu nedenle "Uzun Geçit" olarak da anılır. İçinden Çekerek Irmağı'nın geçtiği bu alan, Yozgat'ın Aydıncık ilçesindeki Kazankaya Köyü'nden başlar ve İncesu'ya kadar ulaşır. Yılın her mevsimi ayrı bir güzelliğe sahip olduğundan dolayı neredeyse her zaman ziyaret edilir. Sadece doğal güzellikleri nedeniyle değil, tarihi kalıntıları dolayısıyla da muhakkak görülmesi gerekir. İstanbul'dan İncesu Kanyonu'na şahsi araçlarıyla gidecekler, Anadolu Otoyolu/O-4'ü kullanabilir. Ankara'dan ulaşmak isteyenler D200'ü, İzmir'den yola çıkacaklar ise D300/E96 karayollarından ilerlemelidir. Çorum il merkezine varıldıktan sonra kanyona varmak için 86 km daha gidilmelidir. Ortaköy ilçesinden ise yalnızca 7 kilometrelik uzaklıkta yer alır.

İncesu Kanyonu Giriş Ücreti Var mı?

İç Anadolu'nun en güzel doğal ve tarihi alanlarından biri olan İncesu Kanyonu'nun tek bir giriş ve çıkışı bulunur. 12,5 kilometre uzunluğa ve 40-60 metre arasında değişen bir genişliğe sahiptir. Gezip görmenin haricinde spor yapmak için gelenlerin sayısı da bir hayli fazladır. Rafting ve trekking için ideal bir ortam sunan kanyonun parkur güzergahı, Yozgat'ın Kazankaya Beldesi'nden başlar ve Çorum'un İncesu Köyü'nde sona erer. Bir zamanlar Pontus Krallığı'na ev sahipliği yapan ve Helenistik dönemin izlerini görmenin mümkün olduğu bu kanyonda, merdivenli su sarnıçları, duvar kalıntıları ile Tanrıça Kibele'nin kabartması bulunur. Haftanın her günü, 08:00-17:00 saatleri arasında ziyaret edilebilir. Giriş ücretinin bulunmadığı kanyonda, düzenlenen bazı etkinlikler için ödeme yapmak gerekebilir.