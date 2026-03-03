İncirlik’te canlı yayın soruşturması: Şüpheliler yurt dışı çıkış yasağı ile adli kontrolle serbest bırakıldı

İncirlik Hava Üssü çevresinden yapılan canlı yayınla ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan şüpheliler yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kenan Şener

AYKIRILIK OLUŞTURDUĞU DEĞERLENDİRİLDİ

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı adli kontrol talep yazısında, İncirlik'te çekilen görüntülerin YouTube üzerinden canlı yayınlandığının tespit edildiği belirtildi. Dosyada yer alan değerlendirmeye göre: ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener'in, Koza TV Genel Müdürü Mehlika Bilen'i arayarak çekim yapılmasını istediği, Mehlika Bilen'in muhabir Sergen Ölçer'i canlı yayın için görevlendirdiği, kameraman Güral Bıçakçı'nın da çekimi gerçekleştirdiği, çekimlerin üssü gören şüpheli Ömer Aydoğan'ın ikamet ettiği çatı kısmına çıkarak yapıldığı, görüntülerin haber ajanslarında paylaşıldığı iddia edildi. Savcılık, şüphelilerin eylemlerinin 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 25/a maddesine aykırılık oluşturduğunu değerlendirdi.

Mehlika Bilen

TALEP EDİLEN TEDBİRLER

Başsavcılık, şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı, haftada bir gün karakola imza verme yükümlülüğü şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep etti.