İndirim yapmamak için elinden geleni yapıyor! İBB’den öğrencilere İstanbulkart zulmü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, 30 yaşından gün alan yüksek lisans ve üstü üniversite öğrencilerinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde çalışmadıklarını ve aktif eğitim gördüklerini ispatlamaları halinde öğrenci indiriminden faydalanması kararlaştırıldı.
MAHKEME ÖĞRENCİLERE HAKKINI İADE ETTİ
İBB yönetimi, 11 Temmuz 2024 yılında gerçekleşen meclis oturumunda 30 yaşından gün almış öğrencilerin İstanbulkart indirim oranlarının yüzde 10'a düşürülmesine ilişkin karar aldı. Karar, AK Parti Grubunun ret oyuna karşı CHP'li meclis üyelerinin oy çokluğuyla alındı. AK Parti, İBB yönetiminin aldığı meclis kararının 'Eşitlik ilkesine' aykırı olduğu gerekçesiyle Ağustos 2024 yılında konuyu yargıya taşıdı. Dosyayı inceleyen İstanbul 2'nci İdare Mahkemesi geçen Temmuz ayında İBB'nin aldığı iptal etti.
İBB HEMEN GÜNDEME ALDI
Öğrencilerin tekrar indirimli kart kullanmasının önü açılırken Ağustos ayında tatilde olan meclisin ardından Eylül ayındaki meclisin ikinci toplantısında mahkemenin iptal ettiği 30 yaşından gün almış öğrencilerin toplu ulaşımda kullandıkları öğrenci kartlarındaki indirim oranının yüzde 10'a düşürülmesi kararı görüşüldü.
İLK YÖNETMELİK KARARINDA ISRARCI OLUNDU
İBB yönetimi, komisyondan çıkarttığı karar ile "30 yaşından gün almış öğrencilere mevzuat çerçevesinde belirlenen 'Tam İstanbulkart', 'Aylık Tam Mavi Kart' ve 'Tam Aktarma' bedellerinin yüzde 10 oranı kadar indirim uygulanır" maddesinde ısrar etti.
E-DEVLET ÇIKTISIYLA ÇALIŞMADIKLARININ KANITLANMASI İSTENDİ
Yönetmelik revizesinde, 30 yaşından gün almış sadece yüksek lisans ve üstü eğitim gören üniversite öğrencilerine ilişkin, "Aktif şekilde eğitim gördüklerini ve SGK bünyesinde çalışan veya iş yeri sahibi, ortağı olarak tescil kaydına sahip olmadıklarını e-devlet çıktısıyla kanıtlamaları durumunda 30 yaşın altındaki öğrencilere sağlanan indirimden yararlanır" şartı getirildi.
AK PARTİ KARARA ŞERH DÜŞTÜ: EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI
AK Parti Grubu'nun yönetmelik revizesindeki karara şerh düştü. Düşülen şerhte "Alınan kararla, öğrenci statüsüne sahip kişilere sağlanan indirim hakkının 30 yaş ve üzerindeki öğrenciler açısından sadece yüksek lisans ve üstü eğitim görenlerle şarta bağlı olarak sınırlandırılması, 30 yaş üstü lisans öğrencilerinin öğrenci indiriminden faydalandırılmamasının eşitlik ilkesine ve hukuka aykırı olması, bu konuda alınan İstanbul 2. İdare Mahkemesinin 2025/798 numaralı kararının tam olarak uygulanmaması, ayrıca belirli kesimlerin indirimli ve ücretsiz faydalanma haklarının kaldırılması sebebiyle karara katılmıyoruz" denildi.
CHP'LİLERİN OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ
Meclis'te yapılan oylamada, "Ulaşımda İstanbulkart Yönetmeliği Revizesi" gündem maddesi, AK Parti Grubu'nun 'ret' oyuna karşılık mecliste çoğunluğunu elinde bulunduran CHP'lilerin kabul oyuyla kabul edildi.