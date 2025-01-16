İndirimli diş tedavisi vaadiyle vatandaşları dolandırdı: Paralarla kaçmaya çalışırken yakalandı

Diploması olmayan sahte diş hekimi V. A. Diyarbakır'ın Dicle İlçesi 15 Temmuz Mahallesi Ergani Caddesinde yaklaşık 8 aydır kayıt dışı bir şekilde açtığı diş hekimliği kliniğinde çalışıyordu. Dolandırıcı V.A., peşin fiyatına indirimli hizmet vereceğini duyurdu. Bunun üzerine kendisine başvuran birçok hastanın ücretini peşin alarak kaçmaya çalışan dolandırıcı, Dicle İlçe Emniyet Amirliği'ne bağlı suç araştırma timi ekipleri tarafından yakalandı. Polis tarafından gözaltına alınan dolandırıcı hakkında, yaklaşık 30 mağdur İlçe Emniyet Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu. Sahte Diş Hekimi V. A. Dicle İlçe Emniyet Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SUÇ KAYITLARI VAR

Dicle İlçe Emniyet Amirliği'ne bağlı polis ekiplerinin yaptığı titiz çalışmalar sonucunda, sahte diş hekiminin daha önce aynı suçlardan 3 suç kaydının olduğu belirlendi.