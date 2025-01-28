İnegöl Otogar Nerede? Yol Tarifi ile İnegöl Otogarı’na Nasıl Gidilir, Hangi Otobüs Gider?

İnegöl Otogarı, konumunun merkezi olması ve ulaşım seçeneklerinin çeşitliliğiyle hem İnegöl halkına hem de ziyaretçilere kolay bir seyahat imkanı sunmaktadır. Şehir merkezine olan yakınlığı, toplu taşıma hatlarının sıklığı ve çevre yollarına yakınlığı sayesinde otogara ulaşım son derece rahat ve konforludur. Yol tarifi ile İnegöl Otogarı'na nasıl gidilir, hangi otobüs gider, nerede sorularına cevap bulmanın, elbette önceliğiniz olduğunu da unutmamanız gerekmektedir.

İnegöl Otogar Nerede?

İnegöl Otogarı, Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Osmaniye Mahallesi sınırlarında yer almaktadır. Açık adresi şu şekildedir:

Adres: Osmaniye Mh. 16400 İnegöl/Bursa

Yol Tarifi ile İnegöl Otogarı'na Nasıl Gidilir, Hangi Otobüs Gider?

İnegöl Otogarı'na gitmek için birçok ulaşım seçeneği bulunmaktadır. İşte otogara ulaşmanın yolları:

1. Şehir İçi Toplu Taşıma Araçları:

İnegöl şehir merkezinden otogara ulaşım için belediye otobüsleri ve dolmuşlar düzenli olarak hizmet vermektedir. Şehir içindeki ana duraklardan kalkan toplu taşıma araçları otogara rahat bir ulaşım sağlar. İnegöl halkının sıkça kullandığı otobüs hatlarından otogar civarına uğrayanalar şunlardır:

624-K, İnegöl Doğu Garajı

611, Edebey

612, İnegöl Doğu Garaji 2

612T, İnegöl Doğu Garaji 1

613, Mesudiye İlkokulu 2

614, Mesudiye İlkokulu 2

615, İnegöl Terminal 1

623, Fatih Sultan Mehmet Blv. 18 (İnegöl)

630, 501. Sk. 3 (İnegöl)

631, İnegöl Terminal 1

618, Esenler Cd. 2

619, Esenler Cd. 12

620, Baykoca Toki Asm 1

620K, Karalar

621, Akhisar Toki 11

BURSA TERMINALI - İNEGÖL TERMINALI, İnegöl Terminali

601, Kestel Peron 3

601U, Uludağ Üniversitesi İstasyonu 4

610, 610 - Alanyurt Ring

610H, 610H - Alanyurt Ring

2. Taksi ile Ulaşım:

İnegöl şehir merkezinden otogara gitmenin en hızlı ve pratik yollarından biri taksi kullanmaktır. Şehir merkezine yakın konumu sayesinde otogara taksi ile ulaşım genellikle kısa sürmekte ve konforlu bir seçenek olarak öne çıkmaktadır.

3. Özel Araç ile Ulaşım:

Kendi aracıyla otogara gitmek isteyenler için otogar oldukça kolay bir şekilde bulunabilir. Şehir merkezinden İnegöl-Bursa yolu takip edilerek otogara ulaşmak mümkündür. Otogar çevresinde araç parkı için uygun alanlar mevcuttur.