İnegöl’de iki otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 5 yaralı!

Kaza saat 14.00 sıralarında Esentepe Mahallesi'ndeki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. İstaş Sokak'tan çıkan Gülsüm A. (35) yönetimindeki otomobil, Karanfil Caddesi'nde seyir halinde olan Murselin M.'nin (52) kullandığı otomobile yandan çarptı.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücüler ile otomobildeki Suna P. (46), Sıdıka A. (70) ve Asmin A. (10) yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.