Haberler Yaşam Haberleri İnegöl'de iki otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 5 yaralı!
Giriş Tarihi: 25.03.2026 15:53

İnegöl’de iki otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 5 yaralı!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobil birbirine girdi. Meydana gelen kazada 1’i çocuk 5 kişi yaralandı.

DHA
Kaza saat 14.00 sıralarında Esentepe Mahallesi'ndeki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. İstaş Sokak'tan çıkan Gülsüm A. (35) yönetimindeki otomobil, Karanfil Caddesi'nde seyir halinde olan Murselin M.'nin (52) kullandığı otomobile yandan çarptı.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücüler ile otomobildeki Suna P. (46), Sıdıka A. (70) ve Asmin A. (10) yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
