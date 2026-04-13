İnegöl’de mobilya şöleni başlıyor

Türkiye’nin mobilya başkenti olan Bursa’nın İnegöl ilçesinde fuar heyecanı yaşanıyor. Fuar kapsamında sezonun trend modelleri görücüye çıkacak
Türkiye'nin mobilya başkenti Bursa'nın İnegöl ilçesinde sektörün vitrini konumundaki 54. MODEF İnegöl Mobilya Fuarı yarın başlıyor. İnegöl, sektörün en köklü organizasyonlarından biri olan MODEF İnegöl Mobilya Fuarı'nın 54. randevusuna hazırlanıyor. Mobilyada yaşanan başarı öyküsünü yarım asırlık fuar tecrübesiyle harmanlayan İnegöl, bu alanda yurt içi ve yurt dışında adeta trendi belirler hale geldi. Kapılarını yarın açacak olan fuarda da firmaların yeni koleksiyonları ve sezonun trend modelleri görücüye çıkacak.
HEYECAN DORUKTA
Tamamı İnegöl firması 150 dolayında üreticinin stant açacağı fuar süresince aynı zamanda İnegöl şehir olarak bir mobilya şöleni yaşayacak. İnegöl'de Mobilya AVM'ler, mobilya mağazaları, binlerce üretici firma ve şehirdeki esnaflar 18 Nisan'a kadar sürecek fuar boyunca misafirlerini ağırlayacak. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 14-18 Nisan tarihlerinde düzenlenecek 54. MODEF İnegöl Mobilya Fuarı öncesi bir açıklama yaparak sektörle ilgili tüm profesyonelleri, yeni evlenecek gençleri ve evini yenilemek isteyenleri fuara davet etti. Başkan Taban, "Mobilyanın Başkenti İnegöl'de 54. MODEF İnegöl Mobilya Fuarımız 14-18 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu sadece bir sektörün değil, şehrin fuarı. Şehir olarak heyecanlıyız. Hazırlıklarımızı tamamladık. Tüm mobilyacılarımız yeni trend mobilyalarını hazırladılar." dedi.
BİR FUARDAN ÖTESİ
Başkan Taban, "Şehrimizde fuarın yanı sıra Mobilya AVM'lerimiz var. İnegöl'den adını dünyaya duyurmuş, marka olmuş Ertuğrulgazi Mobilyacılar Caddesi gibi sektöre yön veren bölgelerimiz var. İnegöl'de bir mobilya hikayesi var." diye konuştu.