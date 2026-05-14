İnegöl’de sırrı çözülemeyen mezar: Şehit mi evliya mı yoksa gelin mi? Gizemi Bakanlık çözecek!

'3 FARKLI RİVAYET VAR'

Mezarın kime ait olduğunu belirlenmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na dilekçe ile başvuru yaptığını söyleyen Çeltikçi Mahallesi Muhtarı Selahattin Dumanlar, mezarla ilgili 3 farklı rivayetin olduğunu belirterek, "Büyüklerimizden duyduğumuz kadarıyla 3 farklı rivayet var. Hangisi gerçek biz de bilmiyoruz. Çok eski bir eve gelin gelmek istediğini söyleyen bir genç kız var. Ve o genç kızın, 'Ben o eve gelin gideyim, gidemesem de kapısında öleyim' dediği söyleniliyor. Yine büyüklerimizden duyduğumuz, çocukluğumdan hatırlıyorum. Ninelerimiz kandil geceleri burada mum yakıp, dua ediyorlardı ve buradakinin evliya bir zat olduğu yönünde de söylenti var. Güçlü bir başka rivayet ise burada yatan zatın Kurtuluş Savaşı zamanında bir asker olduğu. Köyümüz, o zamanlar ufak bir yerleşim yeri. Bu mezarın bulunduğu yer de son evin olduğu yer. Köyün ilerisinde şehit oluyor, daha sonrasında bizim köy halkı hızlı bir şekilde buraya defnediyor. Cenaze namazı kılınıyor ya da kılınmıyor. Kendileri de dağa çekiliyorlar, baskın zamanlarında. Bu söylenti daha yüksek ihtimalli. Bunu bilen büyüklerimiz var. Biz de köy muhtarlığı olarak, burada bir mezar olduğu için gerekli bakımlarını yapıyoruz. Ben muhtarlık olarak bunun resmi yollarla araştırılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na dikekçe verdim" dedi.